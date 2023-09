Η καταιγίδα Λι έπληξε χθες (τοπική ώρα) το δυτικό τμήμα της επαρχίας Νέα Σκωτία του Καναδά, πλημμυρίζοντας δρόμους, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κατά μήκος των καναδικών ακτών του Βόρειου Ατλαντικού.

Χθες αναφέρθηκε ο θάνατος τουλάχιστον ενός ανθρώπου εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οδηγός έχασε τη ζωή του στην αμερικανική πολιτεία Μέιν όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι ο Λι μετακινείται βορειότερα αφού έπληξε χθες το Λονγκ Άιλαντ, μικρό νησί νοτιοδυτικά του Χάλιφαξ. Η καταιγίδα αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά κατά τις επόμενες δύο-τρεις ημέρες. Έφερε ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις ενώ προκάλεσε πλημυρρικά φαινόμενα σε παράκτια τμήματα του Μέιν και σε περιοχές στις ακτές του Καναδά στον Ατλαντικό.

Hundreds of thousands of people are without power in Atlantic Canada Saturday while parts of New England were hit by flooding and strong winds as Post-Tropical Storm Lee neared landfall. https://t.co/yOgaN6A8IN

Στη Νέα Σκωτία, περίπου 120.000 άνθρωποι έμειναν χθες χωρίς ρεύμα καθώς οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν ζημιές στις γραμμές ηλεκτροδότησης. Στο γειτονικό Νιου Μπράνσγουικ, σχεδόν 20.000 άνθρωποι αντιμετώπιζαν προβλήματα με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Atlantic Canada has had a rough few years with several significant hits including record settings Fiona last year, but Nova Scotia and New Brunswick (along with Maine) are getting rocked by #Lee as a powerful post-tropical cyclone with gales extending nearly 400 miles from center pic.twitter.com/AuhV8oFUAr