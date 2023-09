Το Αζερμπαϊτζάν έχει ξεκινήσει «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ που κατοικείται από Αρμένιους, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας, για να «καταστείλει προκλήσεις μεγάλης κλίμακας» και να εκδιώξει, όπως είπε, τα αρμενικά στρατεύματα.

«Στο πλαίσιο των μέτρων, εξουδετερώνονται με όπλα υψηλά ακριβείας θέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου αλλά και πεδία σημεία βολής μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας, καθώς και πολεμικός εξοπλισμός και στρατιωτικές εγκαταστάσεις», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Έξι πολίτες του Αζερμπαϊτζάν σκοτώθηκαν από νάρκες

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τις αζερικές αρχές που ανέφερε ότι έξι πολίτες του σκοτώθηκαν από νάρκες σε δύο διαφορετικά περιστατικά στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κατηγόρησε «παράνομες αρμενικές ένοπλες ομάδες» για τη ναρκοθέτηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Xιλιάδες διαδήλωσαν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ ζητώντας διάνοιξη του Λατσίν

BREAKING: The Azerbaijani armed forces are currently shelling the outskirts of Stepanakert. pic.twitter.com/LK9qcDphvN