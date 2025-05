Την Πέμπτη, 8 Μαΐου, λίγο πριν το Βατικανό ανακοινώσει την εκλογή του Καρδινάλιου Ρόμπερτ Πρέβοστ, 69 ετών, από το Σικάγο ως τον 267ο Πάπα, το Δίκτυο Επιζώντων από Κακοποίηση από Ιερείς (Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP) δημοσίευσε μια εκτενή έκκληση καλώντας τον νέο ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να δώσει προτεραιότητα στους επιζώντες.

Στην εξασέλιδη επιστολή της, η οργάνωση υποστήριξης για επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, κάλεσε τον νέο Πάπα να θεσπίσει για πρώτη φορά έναν «παγκόσμιο νόμο μηδενικής ανοχής για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη συγκάλυψη».

Ο Πρέβοστ διάλεξε το όνομα Πάπας Λέων XIV προς τιμήν του Πάπα Λέοντα XIII, ο οποίος υπηρέτησε ως πάπας από το 1878 έως το 1903 και ήταν γνωστός για τον αγώνα του υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ευάλωτων.

Αλλά όταν το Βατικανό ανακοίνωσε την εκλογή του, η ομάδα δήλωσε ότι ανησυχεί, με εκτενή ανακοίνωση της στην οποία αναφέρει που ανέφερε ότι έχει «σοβαρές ανησυχίες για το ιστορικό του στη διαχείριση υποθέσεων κακοποίησης».

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, στις 25 Μαρτίου, η SNAP υπέβαλε καταγγελία στο Βατικανό κατά του τότε Καρδινάλιου Ρόμπερτ Πρέβοστ, κατηγορώντας τον ότι συγκάλυψε σεξουαλική κακοποίηση από τους ιερείς του.

Η ομάδα ανέφερε την περίπτωση του πατέρα Τζέιμς Ρέι, ενός ιερέα που κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε τουλάχιστον 13 ανηλίκους και απαγορεύτηκε το 1991 να είναι μόνος με ανηλίκους και να εργάζεται σε ενορία.

Παρά τις καταγγελίες, η SNAP καταγγέλει ότι ο Πρεβόστ έκανε τα στραβά μάτια στο Σικάγο, όπου μεγάλωσε, επιτρέποντας στον Ρέι ενα ζει στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Στόουν στο Χάιντ Παρκ, παρόλο που είχε απομακρυνθεί από τη διακονία του κοινού χρόνια πριν.

Όταν οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Πρέβοστ, ο οποίος ήταν επιθεωρητής του Σικάγο το 2000, φέρεται να ενέκριναν τη μετακίνηση, ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε «κανένα σχολείο κοντά στο μοναστήρι», σύμφωνα με έγγραφα που αποκτήθηκαν από την Sun Times.

Αλλά η SNAP ακύρωσε τους ισχυρισμούς τους αποδεικνύοντας ότι λειτουργούσε ένα σχολείο κοντά στο μοναστήρι, και η ομάδα κατηγόρησε τον Πρέβοστ ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών στο σχολείο εγκρίνοντας τη μετακίνηση, αναφέρει το Newsweek.

Το Βατικανό φέρεται να έχει αρνηθεί ότι ο νέος Πάπας ενέκρινε τη μετακίνηση του Ρέι στο μοναστήρι.

Σύμφωνα με τη SNAP, ο νέος Πάπας φέρεται να μην ενημέρωσε τους διευθυντές του καθολικού σχολείου του Αγίου Θωμά του Αποστόλου, ενός δημοτικού σχολείου μισό τετράγωνο μακριά από το μοναστήρι, επειδή, όπως δήλωσε τότε η εκκλησία, ο Ρέι έπρεπε να παρακολουθείται στενά στο μοναστήρι.

Ο Ρέι απομακρύνθηκε από το μοναστήρι και από τη δημόσια ιερατική υπηρεσία το 2002, και απομακρύνθηκε από την ιεροσύνη το 2012, αναφέρουν το CNN και το KVIA.

Εκτός από αυτό, η SNAP λέει επίσης ότι όταν ο Πρέβοστ υπηρέτησε ως επίσκοπος στο Περού μέχρι το 2023, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος τον επαναδιορίσε στη Ρώμη, τρεις γυναίκες υπέβαλαν καταγγελία στον Πρέβοστ λέγοντας ότι από το 2007, δύο ιερείς τις είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικες, αναφέρει το The Pillar.

Το 2022, οι γυναίκες υπέβαλαν πολιτικές καταγγελίες κατηγορώντας τη μητρόπολη ότι αγνόησε τις καταγγελίες τους, αναφέρει το CNN.

Η υπόθεση έκλεισε ένα μήνα αργότερα επειδή είχε λήξει η προθεσμία παραγραφής.

Η μητρόπολη δήλωσε ότι ο Πρέβοστ συναντήθηκε με τις γυναίκες όταν υπέβαλαν την καταγγελία τους με τους ιερείς να τιμωρούνται ενώ υποστήριξε επίσης ότι προώθησε τις καταγγελίες των γυναικών στη Δικαστική Επιτροπή της Πίστης στη Ρώμη, η οποία έκλεισε την υπόθεση τον Αύγουστο του 2023.

Το Βατικανό φέρεται να έχει αρνηθεί ότι ο Πρέβοστ έκανε κάτι λάθος στην περίπτωση του Περού, αναφέρει το Newsweek.

Στην πραγματικότητα, ο κοινωνιολόγος Ροδόλφο Σοριάνο Νούνιεζ δήλωσε στο CNN ότι ο Πρέβοστ ήταν ένας από τους λίγους επισκόπους στο Περού που εργάστηκαν ενεργά για να υποστηρίξουν τα θύματα κακοποίησης από κληρικούς.

«Νομίζω ότι ο Πρέβοστ ήταν ο καλύτερος επίσκοπος στο Περού όσον αφορά την αντιμετώπιση υποθέσεων κακοποίησης στη μητρόπολή του», είπε στο CNN. «Και υπήρχαν πολλές υποθέσεις. Αντιμετώπισε το ζήτημα όσο καλύτερα μπορούσε».

Ωστόσο η SNAP θέλει το Βατικανό να ξεκινήσει πλήρη έρευνα και για τις δύο υποθέσεις, αναφέρει το Newsweek.

Στη δήλωσή της, η ΜΚΟ κάλεσε τον Πάπα να αναλάβει «τολμηρές και άμεσες ενέργειες» εντός των πρώτων 100 ημερών του, περιγράφοντας μια εκτενή ατζέντα μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Παγκόσμιας Επιτροπής Αλήθειας με πλήρη συνεργασία του Βατικανού, την υιοθέτηση ενός νόμου μηδενικής ανοχής για τη σεξουαλική κακοποίηση στην κακοποίηση και δεσμευτικές διεθνείς συμφωνίες για τη διασφάλιση διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η ομάδα ζήτησε επίσης τη δημιουργία ενός Ταμείου Αποζημιώσεων που θα χρηματοδοτείται από επιζώντες, υποστηριζόμενο από τα περιουσιακά στοιχεία της εκκλησίας, και ενός Παγκόσμιου Συμβουλίου Επιζώντων με την εξουσία να επιβλέπει και να επιβάλλει τη συμμόρφωση.

Η SNAP και άλλες ομάδες λένε ότι είχαν ενημερώσει τους 135 υποψήφιους καρδιναλίους που τον επέλεξαν για την υποτιθέμενη αδράνεια του Πρέβοστ σχετικά με τις καταγγελίες.

Το Βατικανό αρνήθηκε και πάλι οποιαδήποτε παράνομη πράξη εκ μέρους του Πρέβοστ ενώ η Κάθλιν Σπράους Κάμινγκ, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Notre Dame με ειδίκευση στους καθολικούς των ΗΠΑ, που χαιρέτησε την εκλογή του Πάπα Λέοντα δήλωσε στην Washington Post:

«Δεδομένου του τι γνωρίζουμε για τη διάδοση των σεξουαλικών κακοποιήσεων από κληρικούς, είναι σίγουρα πιθανό να έχουν συμβεί κακοποιήσεις υπό την εποπτεία του. Ήταν γενικός ηγούμενος μιας ιερατικής αδελφότητας που δραστηριοποιείται σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι επίσης απολύτως πιθανό ότι δεν ενήργησε αποφασιστικά για την τιμωρία των δραστών και την υποστήριξη των θυμάτων, αλλά, δυστυχώς, αυτό ισχύει για σχεδόν όλους τους άνδρες που κατείχαν υψηλές ηγετικές θέσεις στην Καθολική Εκκλησία κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα».

«Οι καρδινάλιοι εκλέκτορες θα δυσκολευτούν να βρουν μεταξύ τους έναν άνδρα με άψογο ιστορικό σε αυτό το θέμα» πρόσθεσε.

