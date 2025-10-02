Eκατοντάδες ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, αφού αναχαιτίστηκε ο στολίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε όλα τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud (GSF), εκτός από ένα, και ότι οι συλληφθέντες μεταφέρονταν σε λιμάνι του Ισραήλ για να απελαθούν.

Το Ισραήλ περιέγραψε τον στολίσκο ως «προκλητικά γιοτ» και είπε ότι ένα σκάφος παρέμεινε «σε απόσταση» και θα αναχαιτιζόταν, αν πλησίαζε.

Το σκάφος αυτό φαινόταν να είναι το Marinette, το οποίο, σύμφωνα με το GSF, εξακολουθούσε να επικοινωνεί και μετέφερε έξι άτομα. Το σύστημα παρακολούθησης του στολίσκου το έδειξε το απόγευμα της Πέμπτης να πλέει σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση από τις ακτές της Γάζας.

Η ομάδα χαρακτήρισε τις αναχαιτίσεις «παράνομες», λέγοντας «ότι δεν αποτελούν πράξη άμυνας», αλλά «μια θρασύτατη πράξη απελπισίας».

Εκτιμά ότι 443 άτομα συνελήφθησαν από τις βάρκες και ισχυρίζεται ότι πολλά δέχτηκαν επίθεση με κανόνια νερού. Το Ισραήλ δήλωσε ότι όλοι οι συλληφθέντες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από την αναχαίτιση, που δείχνει την Γκρέτα Τούνμπεργκ να κάθεται στο κατάστρωμα ενός σκάφους, και να της δίνει νερό και ένα σακάκι ένα μέλος του ισραηλινού στρατού.

Οι συλληφθέντες ακτιβιστές μεταφέρονται στο λιμάνι του Ασντόντ, ανέφερε το Ισραήλ.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

October 1, 2025

Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτήρισε την προσπάθεια μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που μαστίζεται από τον πόλεμο, «πρόκληση», δήλωσε: «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς».

Η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ είναι «παράνομος» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να τερματιστεί η δεκαετιών ατιμωρησία για τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ».

Καλά οι 27 Ελληνες

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ενημέρωσή του σήμερα ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι είναι σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Αναφέρθηκε επίσης ότι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ειπώθηκε, προχώρησε σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Χθες εκδόθηκε Κοινή Δήλωση Ελλάδας- Ιταλίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας και να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή, ενώ έγινε εκκληση στο στολίσκο να αποδεχθεί την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας.

Στην ενημέρωση αναφέρθηκε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους και ότι δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί βίας εις βάρος τους.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες πολιτών που επέβαιναν στο στολίσκο και βρίσκονται στο Ισραήλ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή, ενώ θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής, ελέγχου και κατόπιν απέλασης. Προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ασφάλεια των πολιτών, ήταν το μήνυμα που έστειλαν.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τους 27 Έλληνες ακτιβιστές: «Έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης»

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση για το που βρίσκονται τα μέλη της αποστολής του πλοίου «Οξυγόνο» το οποίο αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν την ασφαλή επιστροφή και των Ελλήνων που συμμετέχουν στην αποστολή.

Στην αποστολή συμμετέχει και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, με τον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Χαρίτση να καταγγέλλει από βήμα της Βουλής πως συνολικά «27 Έλληνες πολίτες, ανάμεσά τους και ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχουν απαχθεί».

«Πρέπει να μάθουμε το συντομότερο που είναι οι 27 συμπατριώτες μας, ανάμεσά τους μια συνάδελφός μας βουλευτίνα», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας για «προφανή ευθύνη της κυβέρνησης» να ενημερώσει για το τι συμβαίνει στο ελληνικό πλήρωμα.

«Έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, έχουν απαχθεί, δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Στο “Οξυγόνο” συμμετείχε και η γραμματέας της Κοινοβουλευτική μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Έχει απαχθεί και αγνοείται η τύχη της. Έχει να πει κάτι η ελληνική κυβέρνηση για την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ; Μέλος της Βουλής έχει απαχθεί. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταδικάσετε;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ζητώντας να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα, καθώς και η άμεση επιστροφή όλων των Ελλήνων» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Για «κυνική» αναχαίτιση πολιτών που προσπαθούν απλώς να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά, μίλησε ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. «Ήρθε η ώρα κύριε Δένδια να αφήσουμε την πολιτική των ίσων αποστάσεων», πρόσθεσε.

«Καταγγέλλουμε το ρεσάλτο στο στολίσκο αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων στην ελληνική αποστολή. Πρόκειται για μια πειρατική επίθεση του κράτους δολοφόνου. Η κυβέρνηση να πάρει θέση,», ανέφερε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.

Για το θέμα τοποθετήθηκε από το βήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το Ισραήλ παραβίασε το Διεθνές Δίκαιο και ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να καταδικάσει αυτή την πράξη πειρατείας και να απαιτήσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των ακτιβιστών που προσπάθησαν να φτάσουν στη Γάζα και συνελήφθησαν.

Σε ανάρτηση προχώρησε και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως αναφέρει: «Μέλη της ελληνικής αποστολής των πληρώματων των πλοίων ”Οξυγόνο”, ”Βαγγέλης Πισσίας” και ”Αχέντ Ταμίμι” απήχθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.Σε διεθνή ύδατα.Καταπάτηση κάθε έννοιας του δικαίου της θάλασσας.Το κράτος του Νετανιάχου διαπράττει γενοκτονία και τώρα πειρατεία.

Ποιο ήταν το ”έγκλημα” των μελών της ελληνικής αποστολής; Ότι μετέφεραν τρόφιμα για να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.Ως εδώ. Οι πολίτες της Γάζας είναι οι ”ελεύθεροι πολιορκημένοι” των καιρών μας. Και πρέπει να σταθούμε δίπλα τους.Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.Η Ελλάδα της αλληλεγγύης.Της προσφυγιάς.Της Δημοκρατίας.Η Ελλάδα των ακτιβιστών που συμμετέχει στον στόλο της ελευθερίας, Global Sumud Flotilla. Δεν γίνεται η Ελλάδα του Μητσοτάκη να έχει επιλέξει να σωπάσει, μπροστά στην τρομοκρατία του ακροδεξιού Νετανιάχου.Η σιωπή είναι συνενοχή.Να εγγυηθεί τώρα την άμεση και ασφαλή επιστροφή στη χώρα των μελών των πληρωμάτων που έχουν απαχθεί από το κράτος του Νετανιάχου».

