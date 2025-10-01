Σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ πλησίασαν και περικύκλωσαν το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν», δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, μέλος της αποστολής. Την παρουσία στρατιωτικών σκαφών επιβεβαίωσαν και άλλοι επιβάτες, ανάμεσά τους ο Ισπανός βουλευτής Χουάν Μπορντέρα.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, μετά τις 22:00 Ισραηλινοί στρατιώτες ανέβηκαν ήδη στο πλοίο Alma, ενώ οι ακτιβιστές καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες των σκαφών.

Δείτε το LiveStream του Global Sumud Flotilla εδώ:

Δείτε live τα ελληνικά σκάφη:

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος μέσω ασυρμάτου καλεί τα πλοία να αλλάξουν πορεία:«Αν επιθυμείτε να παραδώσετε βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω των καθιερωμένων καναλιών. Παρακαλώ κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ, όπου η βοήθεια θα ελεγχθεί και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Γάζα».

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο σημειώνει ότι «ο μοναδικός σκοπός της νηοπομπής της Χαμάς–Σουμούντ είναι η πρόκληση» και προσθέτει πως «Ισραήλ, Ιταλία, Ελλάδα και το Λατινικό Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ έχουν προσφέρει ασφαλή τρόπο παράδοσης βοήθειας, τον οποίο η νηοπομπή αρνήθηκε».

