Για τριγμούς εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου των ΗΠΑ κάνει λόγο η Daily Mail καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζυγίζει το σενάριο για χερσαία επέμβαση στο Ιράν.

Έντονη αναταραχή προκλήθηκε στο Καπιτώλιο μετά από εμπιστευτική ενημέρωση για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς εξοργισμένοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές αποχώρησαν από την αίθουσα, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και τους στρατιωτικούς στόχους της επιχείρησης στη Μέση Ανατολή.

Η κλειστή ενημέρωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη από αξιωματούχους του Πενταγώνου προς την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε μια περίοδο όπου αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη χερσαία εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν.

Ενημέρωση πίσω από κλειστές πόρτες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, περίπου 7.000 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί ή βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και πεζοναυτών, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για κλιμάκωση της σύγκρουσης. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, εξετάζεται το ενδεχόμενο αποστολή 10.000 επιπλέον στρατιωτών.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις αποχώρησε νωρίς από την ενημέρωση, δηλώνοντας ότι οι βουλευτές «παραπλανήθηκαν», ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικ Ρότζερς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος, τονίζοντας ότι το Κογκρέσο δεν λαμβάνει επαρκείς απαντήσεις για την πορεία του πολέμου. Παρόμοια στάση κράτησε και ο πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι κατανοεί τις ανησυχίες των συναδέλφων του.

Breaking | US Rep. Nancy Mace: "The justifications presented to the American public for the war in Iran were not the same military objectives we were briefed on today in the House Armed Services Committee".

Ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι της επιχείρησης τελικά;

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail και φέρεται να ήταν παρούσα στην ενημέρωση, οι στρατιωτικοί στόχοι που παρουσιάστηκαν στους βουλευτές διαφέρουν από εκείνους που ανακοινώνει δημόσια ο Λευκός Οίκος. Όπως αναφέρθηκε, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν παρουσιάστηκε ως άμεσος στρατιωτικός στόχος, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις της κυβέρνησης.

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η επιχείρηση «Epic Fury» έχει τέσσερις ξεκάθαρους στόχους: την καταστροφή της ικανότητας βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την εξουδετέρωση του ναυτικού του, την αποδυνάμωση των ένοπλων συμμάχων του στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Hegseth on Iran:



We will continue negotiating with bombs.



War is negotiation by other means.

Το σενάριο της χερσαίας επέμβασης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο επιχείρησης στο νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, καθώς από εκεί διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν έχει ήδη ενισχύσει τις άμυνες του νησιού, τοποθετώντας νάρκες και παγίδες σε πιθανές ζώνες απόβασης, προετοιμαζόμενο για πιθανή αμερικανική επέμβαση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι μια χερσαία επιχείρηση στο Χαργκ θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη και θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ θα οδηγούσε σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει κατά δέκα ημέρες την προθεσμία που είχε θέσει στο Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μεταθέτοντας την πιθανή καταστροφή ενεργειακών εγκαταστάσεων για τις 6 Απριλίου 2026.

Η Τεχεράνη, πάντως, αρνείται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και έχει απορρίψει πλήρως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 15 σημείων, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση για το ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες και σε ποιο επίπεδο διεξάγονται.

U.S. President Donald Trump on Iran:



"They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they've been beat to shit."

Αυξάνεται ο σκεπτικισμός στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Οι εξελίξεις αυτές αποκαλύπτουν ρωγμές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς αυξάνεται ο σκεπτικισμός σχετικά με το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τον τελικό στόχο του πολέμου. Πολλοί βουλευτές ανησυχούν επίσης για το οικονομικό βάρος της σύγκρουσης, καθώς εκτιμάται ότι το κόστος μπορεί να φτάσει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του ετήσιου προϋπολογισμού του Πενταγώνου.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο συζητείται το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, ένας στόχος που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Λευκό Οίκο, αλλά φέρεται να ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές επιδιώξεις του Ισραήλ. Η προοπτική αυτή εντείνει την ανησυχία στο Κογκρέσο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή.

