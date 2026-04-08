Δύο καθηγήτριες σε λύκειο της Αριζόνα κατηγορούνται ότι εμπλέκονταν σε ανάρμοστη συμπεριφορά με τον ίδιο μαθητή, με τη μία, 27 ετών, να φέρεται να του προσέφερε χρήματα και προνόμια, ενώ η άλλη, 47 ετών, κατηγορείται ότι του απέστειλε προσωπικό βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Η 27χρονη Χέιλι Μπεκ, η οποία είναι αδερφή του πρωταγωνιστή του του “Baywatch”, Νόα Μπεκ, απολύθηκε μετά τις κατηγορίες ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον μαθητή τον οποίο φέρεται να πλήρωνε σε μια κίνηση που ίδια εμφανίζεται να παραδέχτηκε σε κάτι που «του φάνηκε σαν πορνεία».

Η 47χρονη Άντζελα Μπουρλάκα παραιτήθηκε επίσης από την εργασία της, μετά από 25 χρόνια, αφού φέρεται να έστειλε στο ίδιο αγόρι ένα βίντεο όπου έλεγε το όνομά του γυμνή, σύμφωνα με τη δικογραφία.

H 47χρονη εκπαιδευτικός Άντζελα Μπουρλάκα

Η Μπεκ, η οποία έχει χιλιάδες ακόλουθους στο TikTok, φάνηκε να γνωρίζει την άλλη καθηγήτρια — κάποτε φέρεται να έγραψε στο αγόρι ότι «δεν της άρεσε να τη συγκρίνουν με την κυρία Β» επειδή είναι πολύ μεγαλύτερη.

Οι φήμες για τις δύο καθηγήτριες κυκλοφορούσαν στις αίθουσες του Λυκείου Centennial για μήνες πριν και οι δύο καθηγητές τεθούν σε άδεια τον Αύγουστο.

Πρώτα εντοπίστηκε το βίντεο της Μπουρλάκα από τη γιαγιά του μαθητή που ενημέρωσε τις αρχές τον περασμένο Ιούλιο. Ακολούθησαν λίγο αργότερα οι ισχυρισμοί ότι η Μπεκ, η οποία προσλήφθηκε το 2020, είχε σεξουαλικές επαφές με τον ίδιο μαθητή.

Η μητέρα του μαθητή παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι γνώριζε ότι ο γιος της «είχε σεξουαλικές επαφές με μια καθηγήτρια ονόματι Χέιλι Μπεκ», σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

H 27χρονη εκπαιδευτικός Χέιλι Μπεκ

Σύμφωνα με τη δικογραφία η Μπεκ προσέγγισε τον έφηβο τον Δεκέμβριο του 2024 όταν ήταν καθηγήτρια ψυχολογίας του. Στη συνέχεια «φούσκωνε» τους βαθμούς του και του έδινε ειδική μεταχείριση στην τάξη, τον άφηνε να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό της, του αγόραζε δώρα – συμπεριλαμβανομένων ποτών και ναρκωτικών – και του έδωσε περισσότερα από 600 δολάρια. Η ίδια αποκαλούσε τον εαυτό της «sugar momma» του, παραδεχόμενη σε ένα από τα χιλιάδες SMS που αντάλλαξε με τον μαθητή ότι η σχέση «έμοιαζε με ευθεία πορνεία».

Στην Μπεκ δεν άρεσε, επίσης, να τη συγκρίνουν με την Μπουρλάκα για την οποία φαινόταν να παραδέχεται ότι γνώριζε ότι είχε επίσης σχέση με τον μαθητή. «… Παρόλο που η κατάστασή μας δεν είναι ακόμα σωστή, τουλάχιστον είμαστε πιο κοντά στην ηλικία», έγραψε η Μπεκ στον μαθητή.

Σε χειρόγραφο σημείωμά της, τέλος, η Μπεκ φέρεται να έγραφε «γιατί αυτή η σχέση είναι εξαιρετικά λάθος. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας άλλος μαθητής (το ξέρω, τόσο λάθος) με τον οποίο θα ήθελα να κάνω όλα αυτά».

