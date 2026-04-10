Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας με τη Ρωσία εκτιμά ότι οι συνομιλίες πλησιάζουν σε συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, βασικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας, δήλωσε στο Bloomberg ότι, παρά την περιορισμένη πρόοδο σε δημόσιο επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται προς κατεύθυνση συμβιβασμού και ότι και η Μόσχα επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Όλοι κατανοούν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Γι’ αυτό διαπραγματεύονται. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ χρόνο», ανέφερε.

Ukraine’s top negotiator with Russia believes a potential peace deal with Vladimir Putin can be reached before too long https://t.co/g0AtGO7Kg2 April 10, 2026

Ο Μπουντάνοφ, o οποίος από τον Ιανουάριο ηγείται του προεδρικού γραφείου, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στις τριμερείς συνομιλίες Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στις ανταλλαγές αιχμαλώτων. Παρά τη μετακίνησή του στη διοίκηση, διατηρεί τον βαθμό του αντιστράτηγου, συνδυάζοντας πολιτική και στρατιωτική οπτική.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις δηλώσεις, με τα ουκρανικά ομόλογα να ενισχύονται και το ευρώ να ανακάμπτει, ενώ περιορίστηκαν οι προσδοκίες για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παρά την αισιοδοξία, ο ίδιος αναγνώρισε ότι και οι δύο πλευρές διατηρούν μέχρι στιγμής «μαξιμαλιστικές» θέσεις, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα συγκλίνουν προς έναν συμβιβασμό. Σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία έχει ισχυρό οικονομικό κίνητρο για συμφωνία, λόγω του υψηλού κόστους του πολέμου.

Το βασικό αγκάθι παραμένει το εδαφικό, με τον Μπουντάνοφ να αποφεύγει να προσδιορίσει το περίγραμμα μιας πιθανής λύσης. «Δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση, αλλά όλοι κατανοούν πλέον τα όρια του αποδεκτού. Αυτό είναι τεράστια πρόοδος», είπε.

Πιο επιφυλακτικό το Κρεμλίνο

Ωστόσο, πηγές κοντά στο Κρεμλίνο εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές, κάνοντας λόγο για περιορισμένη πρόοδο, κυρίως λόγω διαφωνιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο. Επιπλέον, η επίτευξη συμφωνίας απαιτεί ευρύτερη σύγκλιση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, που δεν έχουν κοινή γραμμή για την έκβαση του πολέμου.

Η μόνη απτή εξέλιξη μέχρι στιγμής είναι η ανταλλαγή θέσεων που παραμένουν ασύμβατες μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σε μια συμβολική κίνηση, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε σύντομη πασχαλινή εκεχειρία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε παύση των επιχειρήσεων από τις 11 Απριλίου έως τις 12 Απριλίου, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι η Ουκρανία θα «ανταποδώσει» ανάλογα.

Ο Μπουντάνοφ υπογράμμισε ότι βασικό επίτευγμα των συνομιλιών είναι η διατήρηση της εμπλοκής των ΗΠΑ ως διαμεσολαβητή. Όπως ανέφερε, το Κίεβο αναμένει επίσκεψη των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενδεχομένως εντός της επόμενης εβδομάδας.

Τι ζητούν οι δυο πλευρές

Η Ουκρανία επιδιώκει σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ για την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, ζήτημα που αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνομιλίες.

Η Μόσχα ζητά την αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονέτσκ, ακόμη και από εδάφη που δεν έχει ελέγξει πλήρως, ενώ το Κίεβο προκρίνει πάγωμα της σύγκρουσης στη σημερινή γραμμή του μετώπου. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στην περιοχή.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική και οικονομική στήριξη των συμμάχων της, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο χρηματοδοτικού κενού τους επόμενους μήνες, καθώς καθυστερεί η εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων.

Την ίδια ώρα, η ρωσική οικονομία πιέζεται από αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα λόγω των υψηλών στρατιωτικών δαπανών, αν και η άνοδος των τιμών πετρελαίου προσφέρει προσωρινή ανακούφιση.

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα της Ρωσίας σε ανθρώπινο δυναμικό, ο Μπουντάνοφ εκτιμά ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε ουσιαστικά κέρδη στο πεδίο της μάχης, καθώς η Ουκρανία αξιοποιεί τεχνολογικές καινοτομίες, ιδίως στον πόλεμο με drones.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, απάντησε: «Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές — πόλεμος ή ειρήνη. Και όχι απλώς συνέχιση του πολέμου, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Αν συμφωνήσουν σε αυτό — γιατί μπορεί και να μην συμφωνήσουν».

