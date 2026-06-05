Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ απέρριψε χθες Πέμπτη τη συμφωνία «κατάπαυσης του πυρός» που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον την προηγουμένη, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας κι απειλώντας πως οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν.



Παράλληλα χθες, νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους οκτώ, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζεται ο νότος από την υπόλοιπη χώρα», τόνισε ο σεΐχης Κάσεμ σε μήνυμά του που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης του κινήματός του.

Η παράταξη, που πρόσκειται στο Ιράν, κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προχωρώντας σε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Προσπαθώντας να εξασφαλίσει τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης, η λιβανική κυβέρνηση διεξάγει διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή, υπό την αιγίδα αυτής των ΗΠΑ. Πρόκειται για κίνηση άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες, καθώς οι δυο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και από νομική σκοπιά παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση. Η Χεζμπολά όμως απορρίπτει τις συνομιλίες.

Μετά το πέρας του τέταρτου κύκλου των διαπραγματεύσεων προχθές Τετάρτη ανακοινώθηκε η υπογραφή νέας συμφωνίας — ενώ η εκεχειρία που ανακοινώθηκε ότι τίθεται σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου ουδέποτε τηρήθηκε.

Η συμφωνία προβλέπει κατάπαυση του πυρός, αλλά υπό όρους, ανάμεσά τους τον πλήρη τερματισμό των ενεργειών της Χεζμπολά. Για τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για να καταλήξουμε σε συνολική και οριστική κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ.

«Δεν θα υπάρξει ασφάλεια»

Αλλά ο σεΐχης Κάσεμ αξίωσε η κυβέρνηση να «σταματήσει τη μασκαράτα και την ταπείνωση των άμεσων διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ υπογράμμισε πως δεν θα υπάρξει «ασφάλεια» στο βόρειο Ισραήλ αν δεν υπάρξει επίσης «στα χωριά» του νοτίου Λιβάνου, ενώ το κείμενο που υπογράφτηκε αναφέρει πως θα συνεχιστούν σε αυτό το στάδιο οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τομέα.

«Όσο είναι παρούσα η κατοχή, η αντίσταση συνεχίζεται», επέμεινε.

Η Χεζμπολά καλείται να αποσύρει τους μαχητές της από τον τομέα ανάμεσα στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα προς βορρά, και να τερματίσει τις εχθροπραξίες.

Το να γίνεται λόγος περί «πλήρους κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά» και απόσυρση «των μελών της αντίστασης» από τον νότο, την ώρα που «η επίθεση συνεχίζεται», δεν είναι παρά «αποδοχή ήττας και παράδοση» που δεν υπηρετεί παρά «τους στόχους του εχθρού», σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάx Κάσεμ.

Το σιιτικό κίνημα ενημέρωσε επίσημα τις αρχές του Λιβάνου πως αρνείται να δεχτεί τη συμφωνία που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον, διευκρίνισε στο AFP υψηλόβαθμη πηγή του στην παράταξη, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Παρά την απόρριψη, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανήγγειλε την προσεχή ανάπτυξη του στρατού της σε «πιλοτικές ζώνες» στον νότο.

«Νεκρό γράμμα»

Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται — τόσο οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, όσο κι οι επιθέσεις της Χεζμπολάx.

Δεν είναι ακριβώς «η πρώτη φορά που ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός και το Ισραήλ την παραβιάζει», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Σαμσεντίν, 56 χρονών, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του στη νότια Βηρυτό.

«Πρόκειται για κατάπαυση του πυρός που αφορά μόνο τη μια πλευρά, και πιστεύω πως θα παραμείνει νεκρό γράμμα. Ακούτε το drone πάνω από το κεφάλι μου;» πρόσθεσε — καθώς ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έκανε υπέρπτηση σε χαμηλό ύψος στους αιθέρες της λιβανικής πρωτεύουσας.

Στον νότιο Λίβανο, κυανόκρανος, σέρβος υπαξιωματικός, σκοτώθηκε και άλλα δυο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυρά ολμοβόλου αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Πρόκειται για την έβδομη απώλεια στις τάξεις της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) από τις αρχές Μαρτίου.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τον «φόνο» αυτόν, τονίζοντας πως πρέπει να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του.

Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί ποια πλευρά άνοιξε πυρ. Ο στρατός του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ. Πρόκειται για κατηγορία «ανυπόστατη και ψευδή», αντέτεινε το σιιτικό κίνημα.

Όσο για το άλλο θέατρο του πολέμου, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν. Το Ιράν αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύρραξης και στον Λίβανο και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο τμήμα του. Οι ΗΠΑ θέλουν να «διαχωριστεί» το ζήτημα του Λιβάνου.

Οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 3.500 ανθρώπους στον Λίβανο αφότου ξέσπασε ο νέος πόλεμος τη 2η Μαρτίου, ενώ ανάγκασαν πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Στην ισραηλινή πλευρά, κατά επίσημα δεδομένα, έχουν σκοτωθεί 27 στρατιωτικοί και συμβασιούχος των ενόπλων δυνάμεων. Χθες Πέμπτη, ανακοινώθηκε ακόμη ένας θάνατος ισραηλινού στρατιωτικού.

iefimerida.gr