Τα σώματα δύο υποτιθέμενων «εξωγήινων» όντων εκτέθηκαν ενώπιον των πολιτικών σε ειδική συνεδρίαση του Μεξικανικού Κογκρέσου. Την Πέμπτη, παράλληλα, σε διάσκεψη Τύπου για τη ζωή σε άλλους πλανήτες, ο διευθυντής της NASA ανέφερε: Έχουμε δει UAP, δεν είναι εξωγήινοι αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.

Τα απολιθωμένα σώματα στο Μεξικό, που παρουσιάστηκαν από τον δημοσιογράφο και επιστήμονα UFO, Χάιμε Μάουσεν και εκτέθηκαν σε γυάλινες θήκες, ανασύρθηκαν από το Κούσκο στο Περού και λέγεται ότι είναι 1.000 ετών.

“Αυτά τα δείγματα δεν αποτελούν μέρος της εξέλιξης του κόσμου μας. Δεν ανακτήθηκαν από θραύσματα UFO. Βρέθηκαν απολιθωμένα σε ορυχείο βρύων διατόμων”, είπε ο Μαουσέν, καταθέτοντας ενόρκως.

Ωστόσο, παρά την εντατική εξέταση, τα απολιθώματα βρέθηκαν καλυμμένα με στρώμα άμμου.

«Δεν είμαστε μόνοι στο απέραντο σύμπαν, πρέπει να αποδεχτούμε αυτή την πραγματικότητα», είπε ο Μάουσεν , ο οποίος υποστήριξε ότι το κοινό έχει το δικαίωμα να μάθει για τα μη ανθρώπινα όντα και τις τεχνολογίες.

Ο Μάουσεν συνοδευόταν στη συνεδρία από τον πρώην πιλότο των ΗΠΑ Ράιαν Γκρέιβς και τον Άβι Λόεμπ, καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ο Γκρέιβς παρουσίασε επίσης στοιχεία σε ακρόαση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ τον Ιούλιο.

🚨🚨

Closer look into the Alien Bodies that the Mexican Government has unveiled to the public and the tests that has been carried out on them.#Aliens #Mexico pic.twitter.com/4NFBByzjDJ