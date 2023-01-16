Επίσκεψη στον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου πραγματοποίησε ο Υπουργός Μεταφορών και Έργων, Γιάννης Καρούσος, συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια Διευθύντρια των Δημοσίων Έργων, Ελένη Κασκίρη, τον Κοινοτάρχη Ευρύχου, Ξενάκη Ξενοφώντος, τον Κοινοτάρχη Κουτραφά, Φρίξο Γεωργίου, τον Κοινοτάρχη Αστρομερίτη, Άρη Κωνσταντίνου, τον Κοινοτάρχη Κακοπετριάς, Γιαννάκη Ιακωβίδη, τον Κοινοτάρχη Κοράκου, Άγγελο Καραμανή και τον Αντρέα Κιτρομιλίδη, Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων, για την επιθεώρηση της έναρξης των εργασιών.

«Ως κυβέρνηση μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι όλα τα μεγάλα, σημαντικά και πολυαναμενόμενα οδικά έργα που ζητούσαν και απαιτούσαν οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες εδώ και δεκαετίες βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, και ένα από αυτά τα έργα είναι εδώ όπου βρισκόμαστε σήμερα μαζί με τους Κοινοτάρχες, και βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει τα κατασκευαστικά έργα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα», δήλωσε ο Υπουργός.

«Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει σήμερα κάτω από την επίβλεψή του έργα με συνολικούς προϋπολογισμούς που ξεπερνούν τα 1.8 δις εκ. ευρώ, είναι ο δρόμος Πόλης – Πάφου που είναι υπό κατασκευή, είναι ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά που είναι υπό κατασκευή, ο Περιμετρικός της Λευκωσίας, είναι ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου, ο οποίος περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη γέφυρα που θα έχουμε στην Κύπρο μήκους 750 μέτρων, επίσης είναι η αναβάθμιση των οδικών δικτύων Λάρνακας – Δεκέλειας και Δερύνειας – Σωτήρας, το έργο που αφορά τη Διερώνα και τον Αρακαπά και την ένωση του με τη Γερμασόγεια, έργα που αφορούν οδικά δίκτυα και ενώνουν τις Ορεινές περιοχές με τα Αστικά κέντρα. Έργα τα οποία είναι απαραίτητα αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αστυφιλία, βοηθώντας τους πολίτες να ζουν στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις Ορεινές περιοχές», τόνισε ο κ. Καρούσος.

Επιπρόσθετα ο κ. Υπουργός υπογράμμισε την επιτυχία της Κύπρου στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών σε σχέση με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα, όπου «το Παλαιχώρι – Λευκωσία θα ενωθεί μέχρι τον Αγρό και την Κυπερούντα περνώντας έτσι στον χάρτη του Διευρωπαϊκού δικτιού, ώστε να μπορεί κάποιος από τη Λεμεσό μέσω των ορεινών περιοχών και μέσω του αυτοκινητοδρόμου να έρχεται στη Λευκωσία, είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο, όπως επίσης και το γεγονός ότι η πόλη της Λάρνακας έχει χαρακτηριστεί ως κεντρικό αστικό κέντρο για σκοπούς συγχρηματοδότησης των Διευρωπαϊκών Δικτυών Μεταφορών».