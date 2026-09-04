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Σε Θετική από Σταθερή αναβάθμισε η Morningstar DBRS την προοπτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα «A». Ο οίκος αποδίδει τη θετική προοπτική στην ισχυρή δημοσιονομική θέση της Κύπρου, στα υψηλά πλεονάσματα και στη συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους.

Την εξέλιξη σχολίασε με ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας ότι η επιβεβαίωση της βαθμίδας «A» και η αναβάθμιση της προοπτικής επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Η Κύπρος συνεχίζει σταθερά την ανοδική της πορεία, προωθώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας μας, σημείωσε.

«Η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική και η στρατηγική που ακολουθούμε», πρόσθεσε, «αποδίδει και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για την οικονομία και την κοινωνία: περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, νέες επενδύσεις και μεγαλύτερα περιθώρια για πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

«Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, για μια οικονομία ακόμη πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική, που διευρύνει τις ευκαιρίες και ενισχύει την προοπτική για το σύνολο των πολιτών», κατέληξε ο Πρόεδρος,