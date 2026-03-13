Στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α με σταθερή προοπτική προχώρησε ο οίκος DBRS Morningstar.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α με σταθερή προοπτική από τον οίκο DBRS Morningstar αποτελεί ακόμη μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομία της χώρας μας, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία με τις πολυεπιπεδες προκλήσεις στην περιοχή μας».

Μάλιστα, «σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, η Κύπρος επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της, διατηρώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα και τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.