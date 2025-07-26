Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, η μετάβαση από την ακαδημαϊκή στην επαγγελματική ζωή δεν είναι πλέον αυτονόητη. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η παγκοσμιοποίηση έχουν επαναπροσδιορίσει τις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας. Ένα άρτιο βιογραφικό δεν αρκεί. Αυτό που ξεχωρίζει σήμερα είναι η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη, η επαγγελματική ωριμότητα και η ικανότητα διαρκούς εξέλιξης.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει στρατηγικά το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC), λειτουργώντας όχι απλώς ως υποστηρικτικός μηχανισμός, αλλά ως καταλύτης επαγγελματικής ανάπτυξης για φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου.

Ένα Κέντρο Καριέρας με ξεκάθαρο όραμα

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να ορίσουν το επαγγελματικό τους όραμα και να τους δώσουμε τα εργαλεία για να το υλοποιήσουν», επισημαίνει η Διευθύντρια του Κέντρου Καριέρας του EUC, Ελένη Μαρκαντώνη. Όπως εξηγεί, το Κέντρο στελεχώνεται από μια δυναμική ομάδα συμβούλων που εστιάζει στην κατανόηση της αγοράς εργασίας και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με πραγματική αξία.

Η φιλοσοφία του Κέντρου βασίζεται στην προσαρμοστικότητα και περιλαμβάνει διαρκή αξιολόγηση των τάσεων, την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των εργοδοτών και την εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε φοιτητή.

Από τη θεωρία στην πράξη: προετοιμασία με ουσία

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Καριέρας υποστηρίζει τους φοιτητές μέσα από δομημένες υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως:

εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική,

πρακτική άσκηση σε Κύπρο και εξωτερικό,

προσομοιώσεις συνεντεύξεων,

εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων,

ευκαιρίες δικτύωσης με την αγορά εργασίας.

Κεντρικό ρόλο παίζει το Career Connect, η 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα εργοδότησης του EUC, η οποία συνδέει περισσότερους από 37.500 φοιτητές και αποφοίτους με πάνω από 3.000 εταιρείες στην Κύπρο και διεθνώς. «Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να είναι έτοιμοι από την πρώτη μέρα μετά την αποφοίτησή τους», τονίζει η κ. Μαρκαντώνη, «με ρεαλιστικές προσδοκίες και ουσιαστική κατανόηση του επαγγελματικού περιβάλλοντος».

Οικονομικός αλφαβητισμός και επαγγελματική ωριμότητα

Πέρα από τις κλασικές υπηρεσίες καριέρας, το EUC επενδύει και στην οικονομική παιδεία των φοιτητών. Το Financial Literacy Program, σε συνεργασία με την John Knobel Investor Services, εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις διαχείρισης οικονομικών, επιχειρηματικής σκέψης και ορθολογικής λήψης αποφάσεων, δεξιότητες κρίσιμες για κάθε σύγχρονο επαγγελματία, ανεξαρτήτως κλάδου.

Παράλληλα, εκθέσεις καριέρας, επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους και θεματικές εκδόσεις ενισχύουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική οικονομία.

Χωρίς σύνορα: διεθνείς συνεργασίες και παγκόσμιες ευκαιρίες

Το Κέντρο Καριέρας του EUC λειτουργεί με διεθνή προσανατολισμό. Η συνεργασία με το EURES προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ενώ η σύμπραξη με την παγκόσμια πλατφόρμα Highered ανοίγει δρόμους καριέρας σε εταιρείες Fortune 500.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση 50 φοιτητών σε διεθνείς αγορές εργασίας μέσα σε ένα μόνο καλοκαίρι. “Εξετάζουμε τι λειτουργεί και προσαρμοζόμαστε διαρκώς”, σημειώνει η κ. Μαρκαντώνη.

Μετρήσιμα αποτελέσματα, διεθνής αναγνώριση

Οι δείκτες απασχολησιμότητας αποτελούν βασικό μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών καριέρας του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με την Έρευνα Αποφοίτων 2025, το ποσοστό συνολικής απασχολησιμότητας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου ανέρχεται σε 97%.

Παράλληλα, το Κέντρο Καριέρας του EUC ξεχωρίζει διεθνώς για την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της απασχολησιμότητας, ενώ το Πανεπιστήμιο διατηρεί 5 αστέρια στην Απασχολησιμότητα από το QS Stars, μια διεθνή αξιολόγηση που αποτυπώνει την απόδοση των πανεπιστημίων στον τομέα της απασχολησιμότητας.

Κοιτάζοντας μπροστά: δεξιότητες για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το μέλλον της απασχόλησης βρίσκεται ήδη εδώ. Όπως υπογραμμίζει η κ. Μαρκαντώνη, το Κέντρο Καριέρας επενδύει ενεργά στην κατανόηση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: από την αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών μέχρι την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών ανά κλάδο.

Ένας σύμμαχος καριέρας με διάρκεια

Το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν περιορίζεται στην εύρεση μιας πρώτης δουλειάς. Λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος σύμμαχος επαγγελματικής εξέλιξης, εξοπλίζοντας τους αποφοίτους με γνώσεις, δεξιότητες, δίκτυο και αυτοπεποίθηση.

Σε έναν κόσμο όπου η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη, το EUC επενδύει στη βιώσιμη απασχολησιμότητα, και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις επαγγελματικές διαδρομές των αποφοίτων του.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 22713000 ή στο admit@euc.ac.cy

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 5 Οκτωβρίου 2026

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει OPEN DAY

την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 στην Πανεπιστημιούπολή του.

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