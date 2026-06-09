Η Κίνα προετοιμάζει σχέδιο ύψους περίπου 295 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε εθνικό επίπεδο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον εγχώριο τεχνολογικό της τομέα και να περιορίσει την εξάρτησή της από αμερικανικές εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg, το Πεκίνο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 2 τρισ. γουάν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο εντάσσεται στη στρατηγική της Κίνας να επιταχύνει την ανάπτυξη της εγχώριας τεχνητής νοημοσύνης και να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν τομέα που θεωρείται κρίσιμος για την παγκόσμια τεχνολογική ισχύ.

Κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, καταρτίζουν σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου διασυνδεδεμένων υπολογιστικών κόμβων σε όλη τη χώρα. Κρατικές εταιρείες, όπως η China Mobile και η China Telecom, αναμένεται να διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος των data centers και να διασφαλίζουν τη μεταξύ τους σύνδεση.

Βασικός στόχος είναι η χώρα να βασιστεί σε εγχώριους προμηθευτές, όπως η Huawei Technologies, για τουλάχιστον το 80% της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των chips τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή αυτή αποκλείει ουσιαστικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εταιρείες όπως η Nvidia και η AMD από τον βασικό κορμό του σχεδίου.

Το πρόγραμμα θεωρείται η πιο επιθετική μέχρι σήμερα προσπάθεια του Πεκίνου να δημιουργήσει τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης. Παραπέμπει σε προηγούμενες πρωτοβουλίες κρατικής κινητοποίησης πόρων για τη στήριξη εθνικών τεχνολογικών πρωταθλητών, με στόχο την αντικατάσταση αμερικανικής τεχνολογίας.

Το σχέδιο «Six Networks»

Το σχέδιο για τα κέντρα δεδομένων αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος «Six Networks», το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος και αφορά την κατασκευή κρίσιμων υποδομών, από νερό και ηλεκτρική ενέργεια έως υπολογιστικά δίκτυα.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν. Ωστόσο, το σχέδιο καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του Πεκίνου να επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής, ακόμη και σε περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες σε άλλους τομείς περιορίζονται λόγω του αυξανόμενου κρατικού χρέους.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αναμένεται να προέλθει από κρατικό δανεισμό, περιλαμβανομένων ειδικών μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων διάρκειας άνω των 10 ετών, καθώς και από κρατικά επενδυτικά ταμεία που στηρίζουν στρατηγικούς κλάδους. Τη χρηματοδότηση θα συμπληρώσουν τραπεζικά δάνεια και ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο Charlie Dai, επικεφαλής αναλυτής της Forrester Research, εκτιμά ότι ένα ενιαίο υπολογιστικό δίκτυο θα συγκεντρώσει τους κατακερματισμένους περιφερειακούς πόρους και θα προσφέρει στις επιχειρήσεις ευρύτερη πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων.

Όπως ανέφερε, το δίκτυο θα μπορούσε να επιταχύνει την εξέλιξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη υπηρεσιών agentic και physical AI σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. «Η αναβάθμισή του σε εθνική στρατηγική εξασφαλίζει ευθυγράμμιση πολιτικών και κινητοποίηση κεφαλαίων», δήλωσε.

Στόχος ένα συνεκτικό δίκτυο έως το 2028

Η ιδέα δημιουργίας πανεθνικού υπολογιστικού δικτύου περιλαμβανόταν ήδη στο τελευταίο πενταετές σχέδιο της Κίνας, το οποίο καλύπτει την περίοδο έως το 2030 και δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη υποδομών δεδομένων.

Ο νέος επενδυτικός στόχος, που σύμφωνα με το Bloomberg δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, παραμένει μικρότερος από τα 725 δισ. δολάρια που αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Meta και η Microsoft, σχεδιάζουν να διαθέσουν μόνο φέτος για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα κινεζικά data centers έχουν γενικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με εκείνα στις ΗΠΑ, λόγω χαμηλότερου κόστους εργασίας, εξαρτημάτων και κατασκευής, αλλά και χάρη στα κίνητρα των τοπικών κυβερνήσεων. Το ποσό των 2 τρισ. γουάν δεν περιλαμβάνει τις επενδύσεις ιδιωτικών εταιρειών, όπως η Alibaba και η Tencent, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παραμένει ασαφές πώς το σχεδιαζόμενο ενιαίο δίκτυο θα λειτουργεί παράλληλα με τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Ο βασικός στόχος, ωστόσο, είναι η σύνδεση των διάσπαρτων υποδομών σε ένα συνεκτικό δίκτυο έως το 2028.

Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει τον στόχο της Κίνας να προωθήσει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η διαχείριση πόλεων.

Έμφαση σε εγχώρια chips και ενεργειακές υποδομές

Πέρα από τις εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνουν data centers και ταχύτερες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, η Κίνα σχεδιάζει να ενσωματώσει και το ηλεκτρικό δίκτυο στο έργο. Σύμφωνα με τις πηγές, η προσθήκη αυτή θα μπορούσε να αυξήσει το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε τουλάχιστον 5 τρισ. γουάν.

Αν το σχέδιο προχωρήσει, οι κινεζικές εταιρείες αναμένεται να είναι οι βασικοί ωφελημένοι. Οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να επιτρέψουν στην Nvidia να πουλά στην κινεζική αγορά τα προηγούμενης γενιάς AI chips H200, σε μια σημαντική χαλάρωση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί με στόχο τον περιορισμό της ανάπτυξης της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι αποστολές των εξαρτημάτων δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, γεγονός που δείχνει ότι το Πεκίνο εμφανίζεται ολοένα πιο βέβαιο για τη δυνατότητα αντικατάστασης μέρους της υπολογιστικής ισχύος AI με εγχώριο εξοπλισμό.

Τον Μάιο, εννέα τύποι κινεζικών AI chips, μεταξύ αυτών προϊόντα των Huawei, Alibaba, Shanghai Biren Technology και Moore Threads Technology, πέρασαν επιτυχώς έλεγχο ασφαλείας από κινεζική υπηρεσία τεχνολογικής ασφάλειας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη χρήση τους σε τομείς με αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, επιχειρήσεις στους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της μεταποίησης, της υγειονομικής περίθαλψης και της εφοδιαστικής αλυσίδας αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο οικονομική και ευέλικτη υπολογιστική ισχύ AI.

Σύμφωνα με τον Charlie Dai της Forrester Research, οι ενδοχώριες επαρχίες της Κίνας είναι πιθανό να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις και εξειδικευμένο προσωπικό στον ψηφιακό τομέα. «Κάθε παίκτης του οικοσυστήματος θα επωφεληθεί από αυτό», δήλωσε.

Capital.gr