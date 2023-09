Tην ηγεσία της εταιρείας Ernst and Young, με επικεφαλής την κα Julie Linn Teigland, Area Managing Partner of Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA), συνοδευόμενη από άλλα ανώτερα στελέχη, περιλαμβανομένης και της ηγεσίας της εταιρείας στην Κύπρο, δέχθηκε σήμερα, στη Νέα Υόρκη, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα οικονομίας, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και του περιφερειακού στρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, σε σχέση με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση στην περιοχή.

Κατά τη συνάντηση, η ηγεσία της Ernst and Young επανέλαβε την εμπιστοσύνη της στην Κύπρο και προς αυτή την κατεύθυνση ανακοίνωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα διπλασιάσει τις επενδύσεις της σε ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής στη χώρα, αξιοποιώντας την Κύπρο ως κόμβο παροχής υπηρεσιών για την ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων σε τομείς, όπου μπορεί η χώρα μας να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης και προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζονται οι πολιτικές που προωθούνται.