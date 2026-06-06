Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί σήμερα το βασικό πεδίο άμεσης επιχειρησιακής αξίας για τις επιχειρήσεις, με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες να εντοπίζονται στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αξιοποίηση της εταιρικής γνώσης και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Διονυσίου, Founder and Director της Quantum AI Services LTD.

Όπως αναφέρει, πολλοί οργανισμοί διαθέτουν μεγάλο όγκο πληροφοριών σε emails, έγγραφα, ERP, CRM και εσωτερικά συστήματα, χωρίς όμως να μπορούν να τον αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Σε αυτό το πεδίο, το AI μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μετατροπής της υφιστάμενης γνώσης σε άμεσες απαντήσεις, καλύτερες αποφάσεις και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι το συνηθέστερο λάθος των επιχειρήσεων όταν εξετάζουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ότι ξεκινούν από την τεχνολογία και όχι από το πραγματικό επιχειρησιακό πρόβλημα. Όπως σημειώνει, πολλές εταιρείες εκφράζουν την πρόθεση να αξιοποιήσουν AI χωρίς να έχουν προηγουμένως προσδιορίσει με σαφήνεια τον στόχο τους. Η ορθή προσέγγιση, κατά τον ίδιο, είναι να εντοπίζεται πρώτα ποια διαδικασία κοστίζει χρόνο, χρήμα ή πόρους και στη συνέχεια να αξιολογείται πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμη αξία.

Στις εφαρμογές με το ταχύτερο επιχειρησιακό όφελος εντάσσει τους AI Assistants για εργαζομένους, την αναζήτηση εταιρικής γνώσης, την επεξεργασία εγγράφων, την αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών και τους AI Agents που μπορούν να αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες. Σύμφωνα με τον κ. Διονυσίου, οργανισμοί καταγράφουν ήδη εξοικονόμηση εκατοντάδων ωρών εργασίας τον μήνα, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ταχύτητα εξυπηρέτησης και λήψης αποφάσεων.

Σε σχέση με το Quantum Computing, εξηγεί ότι η αποστολή της Quantum AI Services LTD είναι να παρακολουθεί και να αξιοποιεί τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών. Αν και σήμερα η μεγαλύτερη αξία προέρχεται από το AI, το Quantum Computing θεωρείται από την εταιρεία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για το μέλλον, την οποία παρακολουθεί στενά ώστε να είναι έτοιμη όταν οι επιχειρησιακές εφαρμογές της ωριμάσουν.

Αναφέρει επίσης ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν έντονα στο Quantum Computing επειδή υπάρχουν προβλήματα που γίνονται εξαιρετικά δύσκολα για τους σημερινούς υπολογιστές όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητά τους. Η υπόσχεση της τεχνολογίας, όπως σημειώνει, είναι ότι στο μέλλον θα μπορεί να επιλύει συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων, όπως η βελτιστοποίηση και οι προσομοιώσεις, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τις σημερινές τεχνολογίες.

Στα επιχειρησιακά προβλήματα που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το Quantum Computing περιλαμβάνονται η βελτιστοποίηση δρομολογίων logistics, η διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων, η κατανομή πόρων, οι χρηματοοικονομικές προσομοιώσεις και η διαχείριση κινδύνου. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για πεδία με τεράστιο αριθμό πιθανών συνδυασμών, όπου ακόμη και μικρές βελτιώσεις μπορούν να έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο.

Παρά τις προοπτικές, η τεχνολογία δεν έχει ακόμη ευρεία χρήση στις επιχειρήσεις, καθώς βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Τα σημερινά quantum συστήματα αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως θόρυβο, περιορισμένο αριθμό qubits και υψηλά ποσοστά σφαλμάτων. Για τον λόγο αυτό, οι περισσότερες επιχειρησιακές ανάγκες εξυπηρετούνται σήμερα αποτελεσματικότερα από τις κλασικές υπολογιστικές πλατφόρμες και τις λύσεις AI.

Ο όρος “Quantum Advantage”, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαίνει ότι ένα quantum σύστημα μπορεί να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα καλύτερα ή ταχύτερα από την καλύτερη διαθέσιμη κλασική προσέγγιση. Δεν αρκεί, όπως τονίζει, η λειτουργία ενός quantum προγράμματος, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται πραγματικό πλεονέκτημα σε κόστος, ταχύτητα ή ποιότητα αποτελεσμάτων.

Για ένα πρώτο Quantum pilot, θεωρεί καταλληλότερη την επιλογή ενός σαφώς ορισμένου προβλήματος βελτιστοποίησης, με διαθέσιμα δεδομένα και υφιστάμενη κλασική λύση για σύγκριση, όπως σε logistics, scheduling ή resource allocation. Όπως αναφέρει, κάθε pilot πρέπει να έχει μετρήσιμα κριτήρια επιτυχίας και σαφή επιχειρησιακό στόχο.

Για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, ο κ. Διονυσίου εκτιμά ότι η μεγαλύτερη επιχειρησιακή αξία θα συνεχίσει να προέρχεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, προβλέπει ότι το AI θα συμβάλει στην εξέλιξη των quantum συστημάτων, βοηθώντας στη βελτίωση του hardware και στη μείωση των σφαλμάτων. Μακροπρόθεσμα, εκτιμά ότι ο συνδυασμός AI και Quantum Computing θα δημιουργήσει νέες