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Σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός και η παρατεταμένη ακρίβεια συμπιέζουν δραματικά τα εισοδήματα των εργαζομένων, η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς των εργασιών της CDB Bank από την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στα εργασιακά χρονικά του τόπου. Η ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια κατέστησε σαφές ότι τα παλαιότερα οικονομικά δεδομένα δεν επαρκούν πλέον για τη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των υπαλλήλων που αποχωρούν από το τραπεζικό σύστημα. Μέσα από έντονες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και την καταλυτική παρέμβαση της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), το αρχικό πλαφόν αποζημίωσης του Σχεδίου Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης σχεδόν διπλασιάστηκε, εκτινασσόμενο από τις €200.000 στο ιστορικό υψηλό των €350.000.

Η παρέμβαση της ΕΤΥΚ στην περίπτωση της CDB Bank οδήγησε σε μια εντυπωσιακή αναβάθμιση της τάξης του 75% σε σχέση με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Το νέο πλαφόν των €350.000 έδωσε μια ισχυρή διέξοδο στους υπαλλήλους, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, η συνδικαλιστική οργάνωση κατάφερε να ανατρέψει την αρχική πρόθεση της Τράπεζας Κύπρου για μη απορρόφηση προσωπικού, διασφαλίζοντας πλήρως το εργασιακό μέλλον για το σύνολο των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Μαρτίου 2026, η CDB Bank ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου σχετικά με τους οικονομικούς και νομικούς όρους για την πώληση συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της CDB. Η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ., και καταθέσεων ύψους περίπου €500 εκατ. Να σημειώσουμε ότι στην CDB Bank με βάση τα στοιχεία του 2025, ο αριθμός των εργαζομένων ήταν 133 και σύμφωνα με την ΕΤΥΚ πέραν του 50% των υπαλλήλων έχει ήδη αποχωρήσει με το εθελοντικό σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης από την τράπεζα, η οποία δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει.

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα της οικονομικής επιτυχίας του συγκεκριμένου σχεδίου, αρκεί μια ματιά στα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα στην κυπριακή τραπεζική αγορά, όπου το πλαφόν των €200.000 αποτελούσε τον απαράβατο «χρυσό κανόνα» των διοικήσεων:

• Τράπεζα Κύπρου (2022 & 2025): Τα μεγάλα οριζόντια σχέδια της τράπεζας που οδήγησαν στην αποχώρηση εκατοντάδων υπαλλήλων και στο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων είχαν ως ανώτατη οροφή τις €200.000.

• Eurobank Limited (Μάρτιος 2026): Μετά την ιστορική νομική συγχώνευση της πρώην Ελληνικής Τράπεζας, της Eurobank Cyprus και της CNP Insurance, η Eurobank Limited εφάρμοσε ένα ευρύ σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης με στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά περίπου 300 άτομα. Το σχέδιο αυτό κινήθηκε αυστηρά με μέγιστο όριο τις €200.000 αφορολόγητα

• Ελληνική Τράπεζα (2022): Το αντίστοιχο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που εφαρμόστηκε για τη μείωση του προσωπικού κινήθηκε στα ίδια ακριβώς επίπεδα, με μέγιστη χαριστική αποζημίωση τις €200.000.

• Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (2018): Στο ιστορικό σχέδιο εξόδου για περίπου 900 εργαζομένους κατά την περίοδο της κατάρρευσης και της μεταβίβασης των εργασιών στην Ελληνική Τράπεζα, η μέγιστη αποζημίωση είχε καθοριστεί επίσης στις €200.000.

• Alpha Bank Κύπρου & AstroBank (πρόσφατα αχέδια): Ακόμη και σε πιο στοχευμένα ή μεταγενέστερα σχέδια, οι οροφές κυμαίνονταν αυστηρά μεταξύ €200.000 και €225.000, με τις διοικήσεις να προβάλλουν σθεναρή αντίσταση σε οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση.

To νέο δεδομένο

Πέραν του πρωτοφανούς χρηματικού ποσού, το πακέτο περιλαμβάνει τη συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης μέσω του Ταμείου Υγείας της ΕΤΥΚ (ΤΥΕΤΥΚ), ασφάλεια ζωής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και τη διατήρηση των υφιστάμενων υπαλληλικών δανείων με τους ευνοϊκούς όρους που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν άμεση, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού της CDB Bank έκανε χρήση του προγράμματος. Η επιτυχής έκβαση αυτής της συμφωνίας δημιουργεί ένα νέο, ισχυρό δεδικασμένο για ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο στην Κύπρο. Σε μια περίοδο έντονης ψηφιοποίησης και αναδιαρθρώσεων, η ΕΤΥΚ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση ενοποίησης στο νησί θα πρέπει απαρέγκλιτα να περνά μέσα από την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, θέτοντας πλέον τον πήχη των αποζημιώσεων πολύ ψηλά για το μέλλον.