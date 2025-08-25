Κοινή γραμμή από Λευκωσία και Αθήνα για το ουκρανικό η οποία εδράζεται στο τρίπτυχο: ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα. Με αφορμή τα όσα συζητούνται και τεκταίνονται σε σχέση με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου και Πρωθυπουργός της Ελλάδας καταγράφουν τις θέσεις των χωρών τους.

Δηλώσεις Κόμπου στον «Φ»

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μιλώντας στον «Φ» σημείωσε πως «σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν θεωρώ ότι υπάρχει ευκρίνεια ως προς τις λεπτομέρειες αυτού το οποίο δρομολογείται, ούτε και προβλεψιμότητα ως προς το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό, το ειδησεογραφικό, ενδεχομένως από διάφορους ειδικούς, ως προς το να κάνουν μία πρόβλεψη και εν συνεχεία έναν συσχετισμό. Δεν έχουμε όμως όλα τα δεδομένα, εφόσον πρόκειται για μια πολύπλοκη και δυναμική διαδικασία».

Έφερε ως παράδειγμα τα όσα ακούγονται για το θέμα των εγγυήσεων της ασφάλειας της Ουκρανίας: «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφήνεια ως προς το τι επακριβώς αυτό σημαίνει, ποια μορφή θα έχει, κι εάν θα καταλήξουν κάπου, ούτε ακόμη και για τον τρόπο διατύπωσης».

Η σημασία είναι στις λεπτομέρειες

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ το Ουκρανικό «είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, για το οποίο οι λεπτομέρειες έχουν τεράστια σημασία». Στάθηκε σ’ αυτό που για την Κύπρο αποτελεί «πολύ βασική αρχή» που είναι «ο σεβασμός στην ανεξαρτησία, κυριαρχία, και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας». Προσθέτοντας πως «αυτή είναι επίσης η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Περαιτέρω ο κ. Κόμπος ανέφερε πως «ως προς την επίλυση του ζητήματος που προκύπτει κατόπιν της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σημασία θα έχει επίσης η θέση και η άποψη της ουκρανικής πλευράς, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση που να αφορά τα ουσιαστικά συμφέροντα της Ουκρανίας, χωρίς την Ουκρανία. Άρα εδώ προκύπτει το σημαντικό ζήτημα της ελεύθερης συναίνεσης».

Υπογράμμισε παράλληλα πως «σε αυτή τη φάση είναι πρόωρο να προβεί κάποιος σε δημόσιες εκτιμήσεις πριν διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα, πολλώ δε μάλλον να προβεί και σε σύγκριση που να αφορά το δικό μας παράδειγμα».

Πολυπλοκότητα, ΗΠΑ και ΟΗΕ

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για την απουσία του ΟΗΕ από την εξίσωση των προσπαθειών για λύση στο Ουκρανικό ο ΥΠΕΞ σημείωσε αρχικά πως «υπάρχει μια πολυπολικότητα στη διεθνή σκηνή. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Εντός αυτής υπάρχει διαβάθμιση ισχύος των διαφόρων πόλων και η κατανομή της επιρροής τους, δεν είναι ισοβαρής. Το πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα, επηρεάζεται ανάλογα με το ζήτημα και τη διεθνή του σημασία».

Στην προκειμένη περίπτωση, είπε, τον ηγετικό ρόλο τον έχουν οι ΗΠΑ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την παγκόσμια κοινότητα και αναμενόμενα, οι ΗΠΑ έχουν τον κυρίαρχο ρόλο.

Τέλος ανέφερε πως «το αν θα μπορούσε να έχει πιο ενεργό ρόλο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σημασία ως αντικείμενο συζήτησης αλλά το προσπερνούν τα γεγονότα. Και δεν είναι θεωρώ μια συζήτηση που μπορεί να αποτρέψει την προσπάθεια η οποία γίνεται, και η οποία καλωσορίστηκε από όλους τους εμπλεκόμενους και που ευελπιστούμε ότι θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα».

Τους έδειξε την Κύπρο

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Ουκρανία τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική.

“Όσοι μας κατηγορούν για τη στήριξη στην Ουκρανία, όπως έκανε όλη η Δύση, πλην λίγων θαυμαστών του αναθεωρητισμού, είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο” είπε.

Θα μας ζητούσαν, διερωτήθηκε, “να δεχθούμε ως νόμιμα τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής; Να νομιμοποιήσουμε παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Το Κίεβο δεν είναι μακριά. Και πάντως, όχι αρκετά μακριά απ΄όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας“.

Σχετικά με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, είπε ότι “είναι ενθαρρυντικό ότι αυτές τις μέρες χαράσσονται τα επόμενα βήματα μιας πορείας που όλοι ευχόμαστε να οδηγήσει στην ειρήνη”. Η στάση της Ελλάδας, ανέφερε, “υπαγορεύεται από το εθνικό μας συμφέρον, τη γεωπολιτική μας θέση και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν. Κάνουμε αυτό που επιτάσσει η θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές“.

“Τη θέση αυτή την κερδίσαμε με κόπο. Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο. Στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας“.

Στην Ευρώπη, στη Δύση, με τη νομιμότητα

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι “είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική. Υποστηρίζουμε την άμεση εκεχειρία και την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να αποτρέψει κάθε μελλοντική επιθετικότητα” είπε.

Ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό, είναι κομβικής σημασίας η διαβεβαίωση των Ηνωμένων Πολιτειών για στήριξη και επανέλαβε ότι “είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας“.