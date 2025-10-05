«Ευελπιστούμε στην υλοποίηση του σχεδίου» Τραμπ για τη Γάζα, δήλωσε την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κάνει ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του για την τελετή εγκαινίων του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας Ακακίου, ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό το σχέδιο «έχει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, έχει τη στήριξη της ΕΕ, έχει τη στήριξη του αραβικού κόσμου και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα γίνει αποδεκτό από όλες τις πλευρές και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του».

Πρόσθεσε ότι «κατ’ επανάληψη έχουμε αναφέρει την ανάγκη να τερματιστεί αυτή η κατάσταση στη Γάζα. Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυπριακή Δημοκρατία και ως κράτος της περιοχής και ως κράτος μέλος της ΕΕ πράττει ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε.