Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι μαζί με το Ισραήλ προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό.

Μιλώντας στον φιλοκυβερνητικό τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, o Χακάν Φιντάν είπε ακόμη ότι, «η κυριαρχική ισότητα και η ειρηνική συνύπαρξη Τούρκων και Ελληνοκυπρίων στο νησί» είναι εφικτά.

Ανέφερε ακόμη, ότι ο ίδιος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Yπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση, είπε.

Ο κ. Φιντάν, αναφερόμενος στην Κύπρο, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι αγοράζει όπλα από το Ισραήλ και ότι ακολουθεί «πολιτικές υπερβολικού εξοπλισμού που ενέχουν κινδύνους για λανθασμένες ενέργειες».

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά αγοράζει αυτή τη στιγμή όπλα από το Ισραήλ. Ασχολείται με υπερβολικό εξοπλισμό. Αυτή η νοοτροπία ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες. Δεν υπάρχουν συνετοί άνθρωποι στο νησί που να πιστεύουν σε ένα τουρκο-ελληνικό μέλλον», υποστήριξε ο κ. Φιντάν, προσθέτοντας πως «αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πολεμήσει ποτέ, δεν πρέπει καν να τους περνάει από το μυαλό αυτό το ζήτημα».

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχείρησε να εμπλέξει το Ισραήλ σε μια στρατιωτική συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο με στόχο «την περικύκλωση της Τουρκίας».

«Κάποια στιγμή τους έδωσαν την ιδέα ότι, αν φέρουν το Ισραήλ μαζί τους και συνάψουν στρατιωτική συμφωνία, μπορούν να ακολουθήσουν πολιτική περικύκλωσης της Τουρκίας. Αυτή η πολιτική άρχισε το 2018. Ο Πρόεδρός μας το διέκρινε αυτό και μέσω διπλωματίας επιλύσαμε μεγάλο μέρος της», δήλωσε.

Ο κ. Φιντάν πρόσθεσε πως η Άγκυρα έχει προειδοποιήσει «τις αρμόδιες διεθνείς αρχές, το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.» για «αυτές τις ύπουλες προσεγγίσεις», σημειώνοντας πως η Τουρκία επιδιώκει «οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, όχι στρατιωτικές περιπέτειες».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στη Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης (SAFE), ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε πως «το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί (χακαριστεί) από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Είπε ακόμη ότι, «η Τουρκία περιμένει από την Αθήνα να επιδείξει την ίδια ωριμότητα», όπως όταν η Άγκυρα, το 1980, «δέχτηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ», καθώς υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλείας στην Ευρώπη.

Υποστήριξε ότι, η ελληνική πολιτική «τρέφεται από μια αντιτουρκική στάση. Όταν υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα, παίζουν το χαρτί της Τουρκίας. Αν υπήρχε Έλληνας Πρωθυπουργός με την ίδια πολιτική βούληση με τον Πρόεδρό μας, θα μπορούσαμε να λύσουμε τα πάντα. Ο Πρόεδρός μας δίνει ευκαιρία σε κάθε εκλεγμένο Έλληνα Πρωθυπουργό».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι η Άγκυρα «δεν χρησιμοποιεί ανθελληνική ρητορική» και κάλεσε την Ελλάδα «να μιλήσει με γλώσσα ειρήνης».

Κάνοντας αναφορά στα χωρικά ύδατα, δήλωσε επίσης ότι «το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί».

«Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε τα 6. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει φόβος απώλειας εξουσίας. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να το λύσουμε όσο ο κ. Μητσοτάκης είναι στην εξουσία. Πιστεύω ότι το θέλει ειλικρινά», πρόσθεσε.

Ο κ. Φιντάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία «θα παρακολουθεί στενά» τη στάση της Αθήνας ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, όπου —όπως είπε— θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ΥΠΕΞ.

«Ο Έλληνας συνάδελφός μας ζήτησε συνάντηση και θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα μαζί του. Πιστεύω ότι είναι καλοπροαίρετος και αναζητεί λύσεις», ανέφερε.

Ο κ. Φιντάν ολοκλήρωσε τη συνέντευξη με μήνυμα “ειρηνικής συνύπαρξης”, τόσο για το Αιγαίο όσο και για την Κύπρο: «Η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν να επιτύχουν μόνιμη ειρήνη στο Αιγαίο. Είναι δυνατό να το πετύχουμε και στη Μεσόγειο. Η κυριαρχική ισότητα και η ειρηνική συνύπαρξη Τούρκων και Ελληνοκυπρίων στο νησί είναι επίσης δυνατές. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο», είπε.