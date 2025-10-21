Είναι εφικτή περαιτέρω πρόοδος στο Κυπριακό εφόσον οι δυο πλευρές παραμείνουν προσηλωμένες σε αυτό, εκτιμά ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με πηγές των ΗΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με την παραπέρα πορεία στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού μετά την ανάδειξη της νέας ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων, οι πηγές των ΗΕ επεσήμαναν πως ο κ. Γκουτέρες, “ενθαρρύνει τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική”, υπογραμμίζοντας ότι “εφόσον παραμείνουν προσηλωμένες, είναι εφικτή περαιτέρω πρόοδος”.

Ανέφεραν ακόμη πως ο κ. Γκουτέρες προσβλέπει σε συνεργασία με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, με στόχο τη συνέχιση της προόδου που σημειώθηκε στις δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις για το Κυπριακό που φιλοξένησε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο.

ΚΥΠΕ