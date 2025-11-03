Η Κύπρος και το Μπαχρέιν υπέγραψαν ιστορική συμφωνία ασφάλειας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας του Μπαχρέιν και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Κύπρου.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, διεθνές μέσο που ασχολείται με θέματα της Μέσης Ανατολής, ο Επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Κύπρου, Τάσος Τζιωνής και ο Αντιστράτηγος Σεΐχης Νάσερ μπιν Χάμαντ Αλ Χαλίφα, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Μπαχρέιν, Διοικητής της Βασιλικής Φρουράς και Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας, υπέγραψαν τη συμφωνία στο πλαίσιο της 21ης Περιφερειακής Διάσκεψης για την Ασφάλεια, Manama Dialogue 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σεΐχης Νάσερ μπιν Χάμαντ Αλ Χαλίφα είναι ο διάδοχος του θρόνου στο Μπαχρέιν.

Το μνημόνιο συναντίληψης υπεγράφη παρουσία του Σεΐχη Χαλίντ μπιν Άλι Αλ Χαλίφα, Αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας, καθώς και του Προέδρου του Γραφείου Στρατηγικής Ασφάλειας, Σεΐχη Άχμεντ μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Χαλίφα.

The deal, signed by Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa and Tasos Tzionis, aims to strengthen global security cooperation, reflecting Bahrain’s vision for broader international partnerships.



Read more: https://t.co/xuXcilezwi — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 3, 2025

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και συνεχή συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Σεΐχης Νάσερ δήλωσε ότι η συμφωνία αντικατοπτρίζει το όραμα του Μπαχρέιν να επεκτείνει τις παγκόσμιες συνεργασίες του στον τομέα της ασφάλειας.

Πρόσθεσε ότι το στρατηγικό μνημόνιο θα ενισχύσει τους δεσμούς ασφάλειας μεταξύ Μπαχρέιν και Κύπρου, θα συμβάλει στην ανάπτυξη δικτύων ασφαλείας και θα προετοιμάσει και τις δύο χώρες να αντιμετωπίσουν περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις με τρόπο που προάγει τη σταθερότητα και την ασφάλεια των δύο εθνών και της ευρύτερης περιοχής.

«Οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ Μπαχρέιν και Κύπρου γνωρίζουν συνεχή ανάπτυξη σε διάφορους τομείς», δήλωσε ο Σεΐχης Νάσερ. «Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη βούληση να αναπτυχθεί αποτελεσματική συνεργασία απέναντι στις παγκόσμιες αλλαγές, με την ασφάλεια και την οικονομία στο επίκεντρο».