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Το τελευταίο Σαββατοκυρίακο του Αυγούστου είναι από εκείνα που πολύ δύσκολα θα ξεχαστούν στην Κύπρο. Δύο ασύλληπτες τραγωδίες στη θάλασσα σκόρπισαν τη θλίψη και συγκλόνισαν όλους -τουλάχιστον τους υγιώς σκεπτόμενους- ανθρώπους που ζουν είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά της πράσινης γραμμής. Τα τραγικά γεγονότα υπενθύμισαν με τον χειρότερο τρόπο στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι πρέπει να βιαστεί και να λάβει μέτρα το συντομότερο δυνατό -έστω στις περιοχές που διατηρεί τον έλεγχο- αφού ανάλογα θλιβερά περιστατικά θα μπορούσαν να συμβούν ανά πάσα στιγμή.

Η φονική βύθιση σκαφών στα φουρτουνιασμένα νερά του Κάβο Γκρέκο το Σάββατο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Ντίμης Μαυρόπουλος, υποχρέωσε την Κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για ίδρυση της κυπριακής Ακτοφυλακής. Μια ενέργεια που ήταν ήδη στα πλάνα της και για την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ετοιμάσει και παρουσιάσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο από στις 16 Μαρτίου. Το γιατί εν έτη 2026 ένα νησί όπως η Κύπρος, κράτος μέλος της ΕΕ, δεν διαθέτει ακόμα υπηρεσία ακτοφυλακής είναι μια άλλη συζήτηση που αγγίζει όλους όσους έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα τη χώρα.

Κομβικής σημασίας στην τραγωδία του Κάβο Γκρέκο κρίθηκε η απουσία μιας απαγορευτικής οδηγίας για τον απόπλου σκαφών τις ώρες που βρισκόταν σε εξέλιξη ένα επικίνδυνο και απρόβλεπτο κύμα κακοκαιρίας. Μια καιρική διαταραχή που η αλήθεια είναι πως για την Κύπρο και το κλίμα της το καλοκαίρι ήταν από ασυνήθιστη μέχρι και ακραία. Με δεδομένη όμως την αισθητή πλέον επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητα, ένα υπεύθυνο κράτος οφείλει να ακούει εγκαίρως τα καμπανάκια και να λαμβάνει μέτρα προλαβαίνοντας τις εξελίξεις.

Οι άμεσες ενέργειες

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την περασμένη Τετάρτη μια δέσμη από ενδιάμεσα μέτρα που θα εφαρμοστούν μέχρι την ίδρυση και τη λειτουργία της Ακτοφυλακής.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας ανακοίνωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού ότι θα τροποποιηθεί υφιστάμενη νομοθεσία για την απαγόρευση απόπλου σκαφών από την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για την υποχρεωτική μετακίνησή τους σε ασφαλές καταφύγιο ή λιμάνι. Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η Επιτροπή για τα αγκυροβόλια η σύσταση της οποίας θα προωθηθεί αμέσως. Σε αυτή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας, της Λιμενικής Αστυνομίας και τοπικών αρχών. Την προεδρία της θα έχει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Χατζημανώλη: Η Κυβέρνηση εντόπισε το κενό εποπτείας

Σε δηλώσεις της η Υφυπουργός Μαρίνα Χατζημανώλη αναφέρθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή της ιδίας, των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και του Υπουργού Γεωργίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αφορμή αποτέλεσαν τα πρόσφατα καταστροφικά γεγονότα που εκδηλώθηκαν στις 29 Αυγούστου, από έντονα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημείωσε ότι στη σύσκεψη εξετάστηκαν οι παράμετροι που σχετίζονται με την απαγόρευση απόπλου σε περιπτώσεις όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η Μαρίνα Χατζημανώλη εξήγησε ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα ετοιμάσει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τροποποιητικό νομοσχέδιο υφιστάμενης νομοθεσίας ή προσχέδιο κανονισμών δυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας. Η απαγόρευση απόπλου θα λειτουργεί με βάση τις διεθνείς συμβάσεις ακτοπλοΐας και το μοντέλο της Ελλάδας. Το απαγορευτικό, όπως εξηγεί στον «Φ» και ο Κλεάνθης Νικολαΐδης, θα βασίζεται στο επίσημο εν ισχύ μετεωρολογικό δελτίο του Τμήματος Μετεωρολογία, στο οποίο στο θα υπάρχουν στοιχεία για την ταχύτητα και την ένταση του ανέμου, το ύψος του κύματος ανά περιοχή και τον καιρό γενικότερα.

Αναφορικά με επιφυλάξεις ότι και πάλι θα χρειαστεί η ίδια διαδικασία στη Βουλή, όπως και για την Ακτοφυλακή, η Υφυπουργός απάντησε ότι είναι πολύ πιο σύντομη η διαδικασία λόγω του ότι υπάρχει η υφιστάμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί. Σημείωσε πως οι σκέψεις του Υφυπουργείου είναι να εκδοθούν κανονισμοί δυνάμει των κυρωτικών νόμων της σύμβασης SOLAS (Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα)». Επισήμανε ότι είναι κάτι το οποίο έχουν ξανακάνει στο παρελθόν και για τον περί ακτοπλοΐας νόμο, στον οποίο προβλέπεται η απαγόρευση απόπλου για σκάφη, τα οποία είναι ίσα ή μεγαλύτερα από 300 μονάδες. «Με την ίδια διαδικασία, η οποία θεωρούμε ότι είναι πιο σύντομη, θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί».

Υπηρεσία Ακτοφυλακής: Μπαίνει επιτέλους τάξη στις κυπριακές θάλασσες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, στις 16 Μαρτίου παρουσίασε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την πρόταση του για σύσταση της Κυπριακής Ακτοφυλακής. Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι το μεγαλύτερο κενό για την ασφάλεια των κυπριακών ακτών είναι το κομμάτι της επιτήρησης, της εποπτείας και του ελέγχου. Η Ακτοφυλακή έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό και στοχεύει στον τερματισμό της αταξίας.

Με βάση την πρόταση Φυτιρή, η Ακτοφυλακή θα λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη Υπηρεσία και θα αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων επιτήρησης, ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας, από την ακτογραμμή μέχρι τα όρια ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ και στην περιοχή Έρευνας και Διάσωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στις βασικές αρμοδιότητες της νέας Υπηρεσίας θα περιλαμβάνονται:Η επιτήρηση και έλεγχος των θαλάσσιων ζωνών για όλες τις δραστηριότητες, η διαχείριση συμβάντων αστυνόμευσης και προστασίας της ναυσιπλοΐας, η αντιμετώπιση παραβατικότητας (λαθρεμπόριο, δουλεμπόριο κλπ.), η προστασία θαλασσίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος, καθώς και συμμετοχή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Υπηρεσία Ακτοφυλακής θα έχει ευθύνη και αποστολή σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξουσίες αναλόγως των αρμοδιοτήτων σε κάθε ζώνη (χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη και Α.Ο.Ζ.).

Η ίδρυση της Ακτοφυλακής αποσκοπεί επίσης στην εξάλειψη της πολυπλοκότητας που υπάρχει σήμερα, με τις διάφορες Υπηρεσίες που ασχολούνται με τη θάλασσα να είναι διασκορπισμένες και ως αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη συντονισμού. Έδρα της κυπριακής Ακτοφυλακής αναμένεται να είναι η ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

Κεφάλαιο αγκυροβόλια

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Ναυτιλίας, η Επιτροπή για τα αγκυροβόλια θα εξετάσει τα υφιστάμενα εγκεκριμένα από το Υπουργικό Συμβούλιο αγκυροβόλια, αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές όπου οι ιδιοκτήτες των σκαφών αγκυροβολούν ελεύθερα σε όποιο σημείο επιθυμούν με αποτέλεσμα την πρόκληση αταξίας που σε ορισμένες περιπτώσεις καθίσταται και επικίνδυνη. Το σημείο όπου βυθίστηκαν τα δύο πλοία στο Κάβο Γκρέκο δεν είναι εγκεκριμένο αγκυροβόλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο στόχος της Επιτροπής είναι να αναζητήσει λύσεις για προστασία των πολιτών από τις αγκυροβολήσεις σε ακατάλληλες περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους ασφαλείας και κατ’ επέκταση να αποφεύγονται οι διάφορες περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση σκαφών σε προστατευόμενες περιοχές.

Το ελληνικό μοντέλο

Η κυπριακή Ακτοφυλακή θα λειτουργήσει στα πρότυπα του μοντέλου της Ελλάδας. Στην κορυφή της ελληνικής Ακτοφυλακής βρίσκεται το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με επικεφαλής τον Αρχηγό και δύο Υπαρχηγούς.

Κάτω από το Αρχηγείο υπάρχουν τέσσερις βασικοί κλάδοι:

Κλάδος Α: Ασφάλειας και Αστυνόμευσης: θαλάσσια αστυνόμευση, σύνορα, εγκληματικότητα κ.λπ.

Κλάδος Β: Ναυτιλίας: θέματα εμπορικής ναυτιλίας, ναυτικών και λειτουργίας της ναυτιλίας.

Κλάδος Γ: Ελέγχου Πλοίων: ασφάλεια και πιστοποιήσεις πλοίων, επιθεωρήσεις.

Κλάδος Δ: Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: προσωπικό, διοικητικά, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη.

Σε όλη τη χώρα υπάρχει δίκτυο από Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικούς Σταθμούς, Λιμενικά Τμήματα και Φυλάκια.

Όσον αφορά το απαγορευτικό απόπλου, στην Ελλάδα όταν αυτό εκδίδεται τότε οι χειριστές σκαφών είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τα λιμεναρχία για να λάβουν οδηγίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός Ναυτιλίας σε δημόσιες δηλώσεις της, αν δεν υπάρχει διάθεση συμμόρφωσης με τις οδηγίες και εκείνη τη στιγμή οι συνθήκες είναι επικίνδυνες, τότε καμία ακτοφυλακή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δεν θα έθετε σε κίνδυνο τους διασώστες της.

Σε σχέση με τα αγκυροβόλια, όταν κάποιος αγκυροβολήσει σε χώρο που δεν είναι επίσημο αγκυροβόλιο του κράτους, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στην έκδοση NAVTEX. Αυτό σημαίνει πως απαγορεύεται οποιοσδήποτε να αγκυροβολήσει σε εκείνη την περιοχή. Έτσι, παρέχεται πλέον η εξουσία στη ναυτική και τη λιμενική αστυνομία να φτάσει στους χειριστές που αρνούνται να συμμορφωθούν και να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Κλεάνθης Γεωργιάδης: Έτσι θα εκδίδεται το απαγορευτικό απόπλου

*Τέως διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας

«Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας κάτω από τη δομή του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του καιρού στην Κύπρο. Όσον αφορά τη θάλασσα, έχει ευθύνη στη θαλάσσια περιοχή όλης της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παράγει προγνώσεις βασιζόμενο πάνω σε μαθηματικά και θερμοδυναμικά μοντέλα. Είναι τμήμα αναγνωρισμένο μέσω της ΚΔ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας και είναι η Εθνική Μετεωρολογική Αρχή. Αυτό έχει σημασία, γιατί οι προγνώσεις και οι προειδοποιήσεις της μπορούν να θεωρηθούν ως πιστοποιημένες.

Παράγει μεν προγνώσεις και προειδοποιήσεις, αλλά δεν είναι η αρμόδια αρχή για να τις εφαρμόσει. Το γράμμα της πρόγνωσης δεν σημαίνει κάτι από πλευράς απαγόρευσης απόπλου σκαφών σήμερα. Το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση της ακτοφυλακής,προνοεί ότι η ακτοφυλακή θα έχει την ευθύνη του απαγορευτικού απόπλου ανάλογα με το είδος του πλοίου και την κατάσταση της θάλασσας. Άρα αυτό το σημαντικό βήμα που έλειπε από την έκδοση της πρόγνωσης στην αύξηση της αξίας της, που είναι μια νέα αρμόδια αρχή για να μπορεί να επιβάλει τον απόπλου, θα ρυθμίζεται στο μέλλον από νομοσχέδιο. Με βάση τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Αρχής θα εκδίδεται και σχετικό δελτίο που θα αφορά τον απόπλου. Με τα μέσα που θα διαθέτει η ακτοφυλακή, θα μπορεί ακόμα και αυτούς που είναι δεμένοι σε υπήνεμες περιοχές να τους ενημερώνει για την αναμενόμενη κατάσταση της θάλασσας και να τους δίνει οδηγίες να ελλιμενιστούν, εφόσον απαιτείται με βάση την προειδοποίηση.

Τα κριτήρια που θα πρέπει να ενεργοποιούν ένα απαγορευτικό είναι η ταχύτητα και η ένταση του ανέμου, το ύψος κύματος και ο καιρός. Αν είναι καταιγιδοφόρα δραστηριότητα και μέσα σε αυτή έχουμε μεταβαλλόμενης έντασης πεδίο ανέμων, αυτά θα είναι κριτήρια για τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδόσει προειδοποίηση αλλά και από την αρμόδια αρχή για να εκδώσει προειδοποίηση για απαγόρευση απόπλου.»

Γλαύκος Καριόλου: Απαραίτητη η συνεχής επίβλεψη

*Ο Γλαύκος Καριόλου είναι ειδικός σε θέματα Διοίκησης Ναυπηγικών μονάδων Μαρίνων και Εκπαιδευτής Καταδύσεων. Εκπαιδευτής Ναυσιπλοΐας Ιστιοφόρων του ΝΟΚ . Ήταν Κυβερνήτης του «Κερυνεα2» και του «Κερύνεια-Ελευθερία»

«Πως ένα κράτος όπως η Κύπρος μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του ανθρώπου στις κυπριακές θάλασσες, σε ό,τι αφορά τον καιρό και τη φύση;

Η απάντηση απαιτεί ανάλυση, εντοπισμό και εκμηδενισμό ή έστω απάμβλυνση των παραμέτρων που δημιουργούν κινδύνους.

Ποιοι όμως είναι οι κίνδυνοι στην θάλασσα; Ο μεγαλύτερος είναι η ανθρώπινη αμέλεια η υπερβολική αυτοπεποίθηση και η έλλειψη προγραμματισμού. Και μετά αναζητούνται οι Μετεωρολογικές συνθήκες!

Στην θάλασσα χρησιμοποιούμε συνήθως ένα ρητό του Θαλή του Μιλήσιου μαζί με μια περίεργη μαγική λέξη!

«KYΒΕΡΝΑΝ ΕΣΤΙ ΔΙΟΡΑΝ» και μετά η λέξη ΑΣΥΠΡΟΘΕΡΑ ! (δηλαδή: Αιτία-ΣΥμπτώματα-ΠΡΟληψη- ΘΕΡΑπεία!) Και τα δύο απαιτούν γνώση, ιδιοσυγκρασία, κουλτούρα, πειθαρχία και ενσυναίσθηση, δηλαδή με μια λέξη: παιδεία!

Άραγε πώς είναι δυνατόν να χτίζει ένα Κράτος μέσα στο μυαλό των πολιτών του ικανότητα «ΔΙΟΡΑΣΗΣ»; Δηλαδή πώς ο πολίτης μπορεί να προβλέπει και να «κατασκευάζει» ένα δικό του πρωτόκολλο δράσεων, έχοντας λάβει κατά το δυνατόν, όλους τους παράγοντες υπόψη; Πώς θα συμπεριφέρεται η θάλασσα, πώς θα βρει από πού και τι θα φυσά; Έχει άραγε στο κινητό του ένα application/εφαρμογή με δυνατότητα ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ μιας εβδομάδας όσο αφορά την διεύθυνση, την ταχύτητα του ανέμου κ.α ; Άραγε ξέρει τι θα πεί 3 Μποφόρ ή 6 Μποφόρ, ΝοτιοΔυτικός 225 μοίρες; Ορατότητα, Βροχή, το ύψος κύματος; ή τέλος πάντων γνωρίζει ότι το Μετεωρολογικό δίδεται ηχογραφημένο στο τηλέφωνο 24-817998 ή μήπως θέλει να μιλήσει εάν είναι ανάγκη στο 24-802977 για να του πούν οι Μετεωρολόγοι μας για τις καιρικές συνθήκες; Εάν είναι Δύτης ξέρει που είναι ο πλησιέστερος θάλαμος υπέρβαρης οξυγονοθεραπείας δυτών; Tηρεί ευλαβικά τους πίνακες «χρόνου μηδέν»; . Ξέρει ότι για να αγκυροβολήσει παράκτια επιβάλλεται να έχει σωστού βάρους και τύπου άγκυρα για τον συγκεκριμένο βυθό, με σημαντικά μέτρα αλυσίδας και μετά σχοινιού με σύνολο μήκους τουλάχιστον πέντε (5) φορές το βάθος;

Όσους νόμους και διατάγματα να ετοιμάσει η Βουλή και το Υπουργικό, τίποτα δεν θα λυθεί εάν δεν υπάρξει συνεχής επίβλεψη, και αυστηρότατη εφαρμογή και τιμωρία.

Τα ΑΙΤΙΑ ενός δυστυχήματος: Υπερβολική αυτοπεποίθηση και έλλειψη γνώσης. ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ: Πνιγμοί, καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, ρύπανση, κ.α ,

Η ΠΡΟΛΗΨΗ: Παιδεία, πειθαρχία, γνώση, αυστηρή τιμωρία.

Η δε ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ενίσχυσή με Τεχνολογία, Δορυφορική εικόνα , Κατάλληλες υπερυψωμένες ειδικές κάμερες στις ακτογραμμές , Ραντάρ . Ακόμη και εκπαίδευση ειδικών Δικαστών ΝΑΥΤΟΔΙΚΙΟΥ με γνώση του αντικειμένου!. Σταδιακή κατασκευή “αλυσίδας” ΟΧΙ ΜΑΡΙΝΩΝ αλλά “προσβάσεων” και καταφυγίων σκαφών αναψυχής και αθλητισμού για φύλαξη των σκαφών των σχολείων μας. Επιβάλλεται η ενδυνάμωση των Ναυτοπροσκόπων και των Ναυτικών Ομίλων . Διδασκαλία Ενσυναίσθησης, πειθαρχίας και απόκτησης Ναυτικών γνώσεων από το νηπιαγωγείο!!

Με αυτό τον τρόπο ΠΑΝ ΠΛΩΤΟ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ!»