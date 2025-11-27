Τη νέα συμφωνία Λιβάνου–Κυπριακής Δημοκρατίας σχολιάζει ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια ακόμη συμφωνία στην οποία δεν περιλαμβάνεται η βούληση των Τουρκοκυπρίων», τους οποίους χαρακτηρίζει «έναν από τους δύο ισότιμους ιδιοκτήτες του νησιού και έναν από τους δύο ισότιμους συνιδρυτές με κυριαρχικά δικαιώματα».

Παράλληλα, ο Έρχιουρμαν αναφέρεται σε δημοσιεύματα στον ελληνοκυπριακό Τύπο που επικεντρώνονται στις διεθνείς πρωτοβουλίες της τουρκοκυπριακής πλευράς. Υπενθυμίζει ότι είχε δηλώσει πως, πέρα από το διαπραγματευτικό τραπέζι, θα συνεχιστούν προσπάθειες και επαφές σε οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας και άλλοι, ώστε να γίνουν γνωστές οι θέσεις των Τουρκοκυπρίων και να προστατευτούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους.

Όπως σημειώνει, ορισμένα τμήματα του ελληνοκυπριακού Τύπου άσκησαν έντονη κριτική στις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι «η πραγματική του πρόθεση δεν είναι οι συνομιλίες/διαπραγμάτευση/λύση». Ο ίδιος τονίζει ότι γνωρίζει πως οι αντιλήψεις της κοινής γνώμης και στις δύο πλευρές επηρεάζουν τη διαδικασία, αλλά θεωρεί ότι η παρούσα κατάσταση «δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε υποστηρικτική της λύσης».

Ο Έρχιουρμαν αναφέρει ότι δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτό, ενώ διεξάγονται διαπραγματεύσεις, «η ελληνοκυπριακή ηγεσία να συνεχίζει να υπογράφει συμφωνίες στο όνομα ολόκληρου του νησιού χωρίς τη βούληση των Τουρκοκυπρίων», ενώ την ίδια ώρα αναμένεται από την τουρκοκυπριακή πλευρά «να απομονωθεί, αρκούμενη σε προσδοκίες για όσα θα συμβούν στο τραπέζι των συνομιλιών». Κατά τον ίδιο, αυτό ενισχύει «τη λογική του να μην αλλάξει το στάτους κβο», κάτι που «δεν αποδέχεται» η τουρκοκυπριακή πλευρά.

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων περιγράφει τι σηματοδοτεί, κατά την άποψή του, «η νέα περίοδος», απαριθμώντας τέσσερα σημεία:

Οι Τουρκοκύπριοι θέλουν λύση. Δεν αποδέχονται να αγνοούνται μέχρι τη λύση και να λαμβάνονται αποφάσεις που δεσμεύουν το μέλλον του νησιού χωρίς τη δική τους βούληση. Θεωρούν ότι μονομερείς ενέργειες δεν συμβάλλουν στη λύση, τη σταθερότητα και την ειρήνη στο νησί και στην περιοχή. Παρουσιάζουν προτάσεις στο τραπέζι των συνομιλιών, ενώ παράλληλα συνεχίζουν, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, τις προσπάθειες για επαφές με τη διεθνή κοινότητα.

«Θα συνεχίσουμε να τα εξηγούμε παντού με υπομονή, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα», καταλήγει ο Έρχιουρμαν.