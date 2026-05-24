Τα αποτελέσματα θα μεταδίδονται ζωντανά στην ιστοσελίδα των Εκλογών, με την καταχώρηση τους στο μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και στους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται από τα μικρά εκλογικά κέντρα μεταξύ 6:30 μ.μ. και 7 μ.μ.. Τα κομματικά αποτελέσματα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τα εκλογικά κέντρα και, ως εκ τούτου, αναμένεται μέχρι τις 9:30 μ.μ. να ξεκαθαρίσουν τα ποσοστά και ο αριθμός των εδρών που θα λάβει ο κάθε συνδυασμός.

Οι σταυροί προτίμησης επειδή καταχωρούνται σε βιβλίο που παραδίδεται με το χέρι στον Έφορο Εκλογής με την παράδοση της κάλπης, καταχωρούνται στη συνέχεια στο μηχανογραφικό σύστημα και, ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι θα γνωρίζουμε ποιοι εκλέγονται βουλευτές από κάθε συνδυασμό, μετά τις 1:30 το πρωί της Δευτέρας.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αργότερα, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων ελέγχων από τις γραμματείες των Εφόρων Εκλογής.