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Έφυγε από τη ζωή στα 98 της χρόνια η Έρση Μόντη, σύζυγος του μεγάλου Κύπριου ποιτή Κώστα Μόντη και μητέρα των παιδιών του, Θεόδουλου, Μάριου, Λέλλου και Στάλως.

Η Έρση Μόντη έφυγε ήσυχα στον ύπνο της το πρωί της Κυριακής. Η κηδεία της τελείται την Τρίτη στις 11.30 το πρωί στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο.

Στις 21 Μαρτίου θα έκλεινε τα 98 της χρόνια. Έφυγε από τη ζωή 17 χρόνια μετά τον θάνατο του ποιητή, ο οποίος «μετοίκησε στους στίχους του» την 1η Μαρτίου 2004, σε ηλικία 90 ετών.

Ήταν κόρη του Παντελή Κωνσταντίνου από τη Μόρφου. Το 1923, μερικούς μόλις μήνες μετά τη γέννησή της, είχε χάσει τη μητέρα της και είχε δύσκολα παιδικά χρόνια.

Άνθρωπος πρόσχαρος, ευγενικός και βαθιά ηθικός, στάθηκε πραγματική σύντροφος και στήριγμα στο πλευρό του ποιητή, προσφέροντάς του τις συνθήκες και τον χρόνο για να βυθίζεται στις σκέψεις του και να γράφει.

Σχετικά με τη γνωριμία της με τον ποιητή, ανατρέχουμε σε μια περιγραφή του πρωτότοκου εγγονού τους, Κώστα Μόντη, γιου του Θεόδουλου:

«Η γιαγιά μου ήταν η μούσα του. Ήταν η πρώτη αναγνώστρια και λάμβανε σοβαρά υπόψη τη γνώμη της. Κι εκείνη τον θαύμαζε. Ισχύει αυτό που λένε ότι πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα κρύβεται μια σπουδαία γυναίκα. Ήταν βράχος, το στήριγμά του για μια ζωή. Κι είχε περάσει δύσκολη ζωή, αφού η μητέρα της πέθανε όταν ήταν βρέφος. Αρραβωνιάστηκαν το 1942 και παντρεύτηκαν το 1946 στη Φανερωμένη.

»Γνωρίστηκαν στη Μόρφου. Μια από τις αδερφές του είχε παντρευτεί εκεί και μετακόμισε και η υπόλοιπη οικογένεια. Ο παππούς πήγαινε το καλοκαίρι όταν ερχόταν από τις σπουδές κι επειδή ήταν μορφωμένος κι είχε κι έναν αέρα, οι χωριανές έντυναν τις κόρες τους, τις έβαζαν δίπλα στην πόρτα και τον καλούσαν για καφέ. Η πρώτη επαφή έγινε όταν η γιαγιά ήταν κάπου 14 ετών. Ήταν στον γάμο μιας αδερφής του, που πήγε με φίλες της κρυφά να δει. Κάποιος φώναξε «είναι η Ερσού του Παντελή», εκείνη έτρεξε να φύγει, αλλά ο παππούς άρπαξε ένα κεραστικό και της το έδωσε.

»Αργότερα, γνωρίστηκαν καλύτερα, τη ζήτησε, αλλά έθεσε όρο στον πατέρα της να την αφήσει να τελειώσει πρώτα το Γυμνάσιο. Πέρασαν δύσκολα χρόνια, με στερήσεις, για να μεγαλώσουν τέσσερα παιδιά. Ο παππούς έκανε τρεις δουλειές ταυτόχρονα. Κι έπρεπε να βρει χρόνο να γράφει. Κάπως έτσι, μίκρυναν τα ποιήματα και προέκυψαν οι ‘Στιγμές’. Δεν είχε χρόνο εκείνη την εποχή να αναπτύξει το ποίημα κι ήταν υποχρεωμένος να κρατά μόνο τον νοηματικό πυρήνα. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο είδος ποίησης το οποίο μιμηθήκαν πολλοί μεταγενέστεροι».

Δείτε στον Ψηφιακό Ηρόδοτο ένα ντοκιμαντέρ, αφιερωμένη στο Κώστα Μόντη, όπου η σύζυγός του Έρση μιλά γι’ αυτόν.

Πηγή: philenews