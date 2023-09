ΜΟΥΣΙΚΗ

Δελίκηπος, The Olive Grove. Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει μια συναρπαστική συναυλία τζαζ από το πολυβραβευμένο Daahoud Salim Quintet. Τον Νταούντ Σαλίμ (πιάνο) πλαισιώνουν οι Μπρούνο Κάλβο (τρομπέτα), Πάμπλο Μαρτίνεθ (τρομπόνι), Χέντρικ Μίλερ (κοντραμπάσο) και Αντρέου Πιτάρκ (ντραμς). 8μ.μ. 22663871

Λύμπια Στάδιο Ολυμπιάδας. Ο Θεσσαλονικιός ράπερ ΛΕΞ επιστρέφει στην Κύπρο στο πλαίσιο της περιοδείας του μετά την κυκλοφορία του πιο πρόσφατου δίσκου του «Μετρό», 9μ.μ. more.com/music/lex-stin-kypro

Λάρνακα, Τσιακκιλερό 10π.μ. και την ίδια μέρα στη Φανερωμένη στις 5.30μ.μ. Η Λάρνακα 2030 οργανώνει το Drumming up Art and Hope, ένα συναρπαστικό πρότζεκτ κοινοτικής μουσικής και γλυπτικής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μουσικές συνθέσεις, χρησιμοποιώντας κρουστά ανακυκλώσιμα όργανα υπό την καθοδήγηση των μουσικών Μαρίας Κραμβή και Ανδρέα Γεωργίου, να φτιάξουν το δικό τους γλυπτό με πηλό υπό την καθοδήγηση της εικαστικού Ειρήνης Κωνσταντίνου και να μοιραστούν συνταγές και ιδιαίτερες ιστορίες από τη ζωή τους 5.30μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

16 και 17 Σεπτεμβρίου Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας. «Μια μέλισσα τον Αύγουστο» του Θοδωρή Αθερίδη σε σκηνοθεσία Πέτρου Χαραλάμπους από το θέατρο Ένα. Το έργο στη συνέχεια θα ανεβαίνει στο θέατρο Ένα κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 8.30μ.μ. και Κυριακή 7.30μ.μ. 22893531

16/9 Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. «Μήδεια» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη. Με την Μαρία Κίτσου στο ρόλο της Μήδειας και τον Φάνη Μουρατίδη στο ρόλο του Ιάσονα. 8.30μ.μ. Tickethour

Λευκωσία, WhereHaus 612. Οι θεατρικές ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble παρουσιάζουν την κωμωδία του Αντώνη Τσιπιανίτη «ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κολοκοτρώνη. Επι σκηνής Νάγια Αναστασιάδου. 16,22,23 και 30 Σεπτεμβρίου, 13 και 20 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. 99122552, 99407862

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

14-17 Σεπτεμβρίου. Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Καλλιπόλεως. Διεθνές συνέδριο με τίτλο “Greek books in the sixteenth century between Venice and the eastern Mediterranean” διοργανώνει το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ουμανιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Τορίνου. ucy.ac.cy/bmg/, τηλ. 22893870, 22894302

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

15-18 Σεπτεμβρίου, Λάρνακα, εξέδρα Φοινικούδων. Πεντακόσιοι χορωδοί με παραδοσιακά ακούσματα, 400 χορευτές, φιλαρμονικές και μαζορέτες από Σλοβενία και Κύπρο συμμετέχουν στο 16ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Χορωδιών και Μπαντών, 8μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Στα βήματα των Μεγάλων Εικαστικών» της γαλλο-κύπριας εικαστικού Michele Ansermet Papadopoulos. Μέχρι 30/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 1/11

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Exhibit8 (25212171). Μάρτα Σκέντι «Formy». Μέχρι 30/9

Lumière (25 34 41 41). Έκθεση έργων τριών ζωγράφων της Κορνήλια Μπίερ, Ινέζ Ντραμίνεζ και Κάρμεν Κοζάρ. Μέχρι 7/10.

Eins (99 522977). «Mirrors everything, reflects nothing» του Σάββα Θεοφάνους. Μέχρι 14/10

Μορφή (99345474). Έκθεση του Φρίξου Παπαντωνίου. Μέχρι 28/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Haunting in Venice, The Inseparables. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Nun II, Retribution, Oppenheimer, My Big Fat Greek Wedding, The Equalizer 3, Barbie, TMNT: Mutant Mayhem.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Ladybag & Cat Noir, Elemental, Gran Turismo, Meg 2 (RIO Nicosia Mall).