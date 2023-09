ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. «Τσετσέ» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου- Καρσερά 8.30μ.μ. 96147809, 19/9 Λευκωσία. 20/9 Πανόραμα Δάλι.

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών. Η κωμωδία «Άντρες με τα όλα τους» παρουσιάζεται σε μια τελευταία παράσταση στη Λευκωσία σε σκηνοθεσία και απόδοση – διασκευή κειμένου της Θέμις Μαρσέλλου. Μια παράσταση γεμάτη γέλιο, ανατροπές, ανθρώπινες ιστορίες, αγάπη, χορό, μουσική. 8.30μ.μ. tickethour.com.cy και όλα τα ACS couriers

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, ΤΕΠΑΚ, Κτίριο Καλών Τεχνών. Το Lab for Animation Research του Τμήματος Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Τεχνών NeMe προβάλλουν το ντοκιμαντέρ FREIGHTENED The Real Price of Shipping. Το ντοκιμαντέρ είναι το αποτέλεσμα μιας τολμηρής, παγκόσμιας έρευνας που αποκαλύπτει τα πολλά πρόσωπα του κλάδου της ναυτιλίας εμπορευμάτων. Θα προβληθεί ως μέρος του προγράμματος NeMe’s «Sea Blindness» και θα παρουσιαστεί από τις επιμελήτριες του προγράμματος Carmen Salas και Régine Debatty. Γλώσσα: Αγγλική και άλλες, με αγγλικούς υπότιτλους 7.30μ.μ.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ

Λευκωσία, Νέο Δημαρχείο Λευκωσίας, στον Αρχαιολογικό χώρο, δίπλα από το Δημαρχείο. Το φιλανθρωπικό fashion event «KULT Together» με δημιουργίες κορυφαίων οίκων μόδας των Κult Boutiques, που διοργανώνεται φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχει στόχο τη στήριξη του έργου του Εθελοντικού – Φιλανθρωπικού Οργανισμού των Ποδοσφαιριστών, «Γκολ στη Ζωή» και συγκεκριμένα τη ριζική ανακαίνιση των Παιδιατρικών Θαλάμων του Μακάρειου Νοσοκομείου. Η εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, θα αρχίσει στις 7.15μ.μ. με cocktail και θα ολοκληρωθεί με το fashion show στις 8.30μ.μ.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πρόζακ. Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Μιχάλη Παπαδόπουλου με τίτλο «Φόβοι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμίδα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν, η Σταυρούλα Μπίου, Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, ποιήτρια και επιμελήτρια του βιβλίου και ο Παναγιώτης Νικολαΐδης, ποιητής, 6.30μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Στα βήματα των Μεγάλων Εικαστικών» της γαλλο-κύπριας εικαστικού Michele Ansermet Papadopoulos. Μέχρι 30/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 1/11

Λεμεσός

Exhibit8 (25212171). Μάρτα Σκέντι «Formy». Μέχρι 30/9

Lumière (25 34 41 41). Έκθεση έργων τριών ζωγράφων της Κορνήλια Μπίερ, Ινέζ Ντραμίνεζ και Κάρμεν Κοζάρ. Μέχρι 7/10.

Eins (99 522977). «Mirrors everything, reflects nothing» του Σάββα Θεοφάνους. Μέχρι 14/10

Μορφή (99345474). Έκθεση του Φρίξου Παπαντωνίου. Μέχρι 28/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Άλωνα

Αίθουσα εκδηλώσεων «Ανδρέα Αργυρού». Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες από την εκκλησία της Παναγίας Κανακαριάς στην κατεχόμενη Λυθράγκωμη. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μετά τη συντήρηση του μνημείου το 1970. Μέχρι 30/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Haunting in Venice, The Inseparables. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Nun II, Retribution, Oppenheimer, My Big Fat Greek Wedding, The Equalizer 3, Barbie, TMNT: Mutant Mayhem.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Ladybag & Cat Noir, Elemental, Gran Turismo, Meg 2 (RIO Nicosia Mall).