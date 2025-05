O ήλιος χρησιμεύει ως κοινό νήμα που διατρέχει όλα τα έργα της έκθεσης «The posterity of the sun» (Η κληρονομιά του ήλιου), που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του VIMA Art Fair στον εξωτερικό χώρο του The Warehouse by IT Quarter, σε επιμέλεια του Λουντοβίκ Ντελαλάντ. Τα έργα των καλλιτεχνών, όπως επισημαίνει ο επιμελητής, μιλούν για την ανθρωπιά, τη συντροφικότητα, την αντίσταση και την ελπίδα.

Η πρώτη διεθνής φουάρ Σύγχρονης Τέχνης στην Κύπρο με τίτλο «VIMA Art Fair», που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16 και 18 Μαΐου 2025 στις εγκαταστάσεις του The Warehouse by IT Quarter, ένα πρώην οινοποιείο στη Λεμεσό, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην εικαστική σκηνή της Κύπρου και να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στα ταχέως αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα Τέχνης στην Κύπρο και εκείνων στις γειτονικές της χώρες. Θα φιλοξενήσει μέχρι 30 συμμετέχοντες, υποδεχόμενο γκαλερί, ΜΚΟ και χώρους διαχειριζόμενους από καλλιτέχνες, από την Κύπρο και άλλες 10 χώρες όπως η Ελλάδα, ο Λίβανος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο πλαίσιο της φουάρ θα οργανωθεί η έκθεση «The posterity of the sun» (Η κληρονομιά του ήλιου) την οποία επιμελείται ο Ludovic Delalande. Ο Γάλλος επιμελητής που έχει έδρα το Παρίσι μιλά για τις εντυπώσεις του από την καλλιτεχνική σκηνή της Κύπρου και για το σκεπτικό της έκθεσης.

–Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από τον χώρο της Τέχνης στο νησί; Το περασμένο φθινόπωρο είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω την Κύπρο και την καλλιτεχνική της σκηνή, και εντυπωσιάστηκα βαθιά από τον δυναμισμό της, την ένταση των καλλιτεχνών της και την πολιτιστική της προσφορά. Ξεχώρισα ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, κάτι που αποτελεί πάντα θετικό σημάδι.

–Τι αποκαλύπτει ο τίτλος της έκθεσης «Η υστεροφημία του ήλιου»; Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτόν; Ο τίτλος της έκθεσης είναι εμπνευσμένος από τον τίτλο ενός βιβλίου που έγραψαν από κοινού ο Αλμπέρ Καμύ και ο Ρενέ Σαρ, για να γιορτάσουν τη φιλία τους στη νότια Γαλλία. Σχετικά με αυτόν τον τίτλο, προβληματίζομαι για την επερχόμενη εξαφάνιση του ήλιου (σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια), την οποία τοποθετώ στο πλαίσιο της ανθρώπινης κατάστασης.

–Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση γι’ αυτή τη διοργάνωση; Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη μεθοδολογία επιμέλειας και τη διαδικασία; Κάθε έκθεση συνοδεύεται από τις δικές της απαιτήσεις, δεν υπάρχει μια προσέγγιση που να ταιριάζει παντού. Ωστόσο, πάντα ξεκινάω λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο, τον εκθεσιακό χώρο, τις δυνατότητες και περιορισμούς για να διαμορφώσω το έργο. Θα έλεγα ότι η τοποθεσία, που εδώ είναι υπαίθρια, ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά σίγουρα άξιζε τον κόπο – είναι ένα πολύ εμπνευσμένο και μοναδικό μέρος για μια έκθεση.

–Ποια θέματα πραγματεύονται οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν; Δεν είναι ποτέ εύκολο να περιορίσεις την ποικιλομορφία των έργων τέχνης σε ένα ή δύο μόνο θέματα. Εδώ, ο ήλιος χρησιμεύει ως κοινό νήμα που διατρέχει όλα τα έργα, τα οποία μιλούν για την ανθρωπιά, τη συντροφικότητα, την αντίσταση και την ελπίδα.

–Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για την Τέχνη; Πάντα επισκεπτόμουν μουσεία, χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και κάστρα από την παιδική μου ηλικία και πάντα είχα πάθος με τη δημιουργία, χωρίς να το περιορίζω μόνο στην Τέχνη. Ήρθα πιο κοντά στη Σύγχρονη Τέχνη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Οι συναντήσεις μου με καλλιτέχνες ήταν καθοριστικές – αμέσως ένιωσα ότι ήθελα να είμαι μαζί τους, να γίνω μέρος της, και στη συνέχεια να τη μοιραστώ με ένα ευρύτερο κοινό.

–Επισκέπτεστε συχνά εκθέσεις για να εμπνευστείτε και να ενισχύσετε το έργο σας ως επιμελητής; Δεν έχω σταματήσει ποτέ να επισκέπτομαι εκθέσεις και να συμμετέχω σε ξεναγήσεις σε στούντιο – είναι απαραίτητο για μένα. Αντλώ πολλά από αυτές τις επισκέψεις και τις συναντήσεις. Το να βρίσκομαι κοντά σε καλλιτέχνες είναι ένα μεγάλο προνόμιο, προσφέρει την υπόσχεση να δω τον κόσμο διαφορετικά, πιο ποιητικά, αλλά μερικές φορές και πιο περίπλοκα, πάντα με συναίσθημα και ανθρωπιά.

–Ποιες εκθέσεις σάς επηρέασαν περισσότερο όταν αρχίσατε να επιμελείστε τις δικές; Αντί για απλές εκθέσεις, θα μιλούσα για χώρους όπως το Ίδρυμα Cartier, το Palais de Tokyo στο Παρίσι, καθώς και για γκαλερί και χώρους που ξεκίνησαν από καλλιτέχνες. Η αισθητική μου αναπτύχθηκε με τα χρόνια μέσα από συναντήσεις, αντλώντας από το παρελθόν και το παρόν, και συνεχίζει να εξελίσσεται – τίποτα δεν είναι σταθερό.

INFO: Το VIMA Art Fair θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό μεταξύ 16 και 18 Μαΐου 2025 στις εγκαταστάσεις The Warehouse by IT Quarter, ένα πρώην βιομηχανικό κτήριο (VIP Preview 15 Μαΐου, 15:00–21:00). Ώρες επισκέψεως: 16-17 Μαΐου 15:00–20:00, 18 Μαΐου 12:00–18:00

Τα έργα γίνονται δοχεία συλλογικής ανθεκτικότητας

Η ομαδική έκθεση «Η κληρονομιά του ήλιου» συγκεντρώνει καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και προελεύσεων από όλο τον μεσογειακό κόσμο. «Οι πλουραλιστικές φωνές τους ξεδιπλώνονται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, ανάμεσα στα απομεινάρια ενός πρώην βιομηχανικού χώρου, στην ακτογραμμή της Λεμεσού στην Κύπρο» σχολιάζει στο επιμελητικό σημείωμά του ο Ludovic Delalande.

«Δεκαέξι μοναδικές προσεγγίσεις σαν μάρτυρες του κόσμου, για να δώσουμε μορφή στην ευαισθησία, για να αντισταθούμε σε ό,τι φαίνεται αυτονόητο, για να ελπίζουμε χωρίς προσχήματα σε μια προσπάθεια να αφήσουμε ένα σημάδι – παρά και ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Μέσα σε αυτό το υποβόσκον εσχατολογικό πλαίσιο, κάθε δημιουργική χειρονομία γίνεται μια προσπάθεια να συγκρατηθεί αυτό που χάνεται: Μια αντανάκλαση, μια σκιά, μια λάμψη, μια κίνηση, ένα βλέμμα, ένα ίχνος, μια λέξη, μια φωνή, μια παρουσία. Είτε προϋπάρχοντα είτε δημιουργημένα για την περίσταση, τα έργα αυτά –σε ένα ευρύ φάσμα μέσων– γίνονται δοχεία συλλογικής ανθεκτικότητας, κοινής αντιμετώπισης της απώλειας, θραύσματα ζωής που εκτίθενται στον ήλιο. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

Στην έκθεση «Η κληρονομιά του ήλιου» συμμετέχουν οι πιο κάτω καλλιτέχνες: Majd Abdel Hamid, Monia Ben Hamouda, Younes Ben Slimane, Βαλεντίνος Χαραλάμπους, Jennifer Douzenel, Χάρις Επαμεινώνδα, Simone Fattal, Λητώ Κάττου, Κυριάκος Κυριακίδης, Χριστόδουλος Παναγιώτου, Νεφέλη Παπαδημούλη, Βασίλης Παπαγεωργίου, Adrian Pepe, Πάνος Προφήτης, Μαρία Τουμάζου, Λεόντιος Τουμπουρής.

Ελεύθερα 4.5.2025