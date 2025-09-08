Μιας και βελτίωσε, τρόπος του λέγειν, τα αγγλικά του, αξίζει να τα χρησιμοποιούμε και εμείς μεταγλωττισμένα για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο σπίριτ, δηλαδή στο πνεύμα της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα.

Απόλαυσα το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Λουκάκου, «Αλλαγές και Ανατροπές – Μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο».

Στο τελευταίο κεφάλαιο, πρόλαβε να συμπεριλάβει την άποψή του για τον νεαρό πολιτικό που πλέον έχει γίνει τεράστια «υπόθεση εργασίας» (case-study) για τον τρόπο που κυβέρνησε μια χρεοκοπημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ήρθε με φόρα, φωνάζοντας Go Back Madame Merkel, και υποσχόμενος να σκίσει τα «απεχθή μνημόνια της ΕΕ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ΔΝΤ».

Φλερτάρισε στην αρχή με τον Πούτιν, που δεν του έδωσε και πολλή σημασία. Ήταν ο μόνος δυτικός ηγέτης από την ΕΕ που πήγε στην κηδεία του αιώνιου Προέδρου της Κούβας, Φιντέλ Κάσρο. Και μάλιστα, εκφώνησε έναν … συγκλονιστικό και, βεβαίως, επαναστατικό επικήδειο λόγο, «χαρακτηρίζοντας τον Κουβανό δικτάτορα ως παγκόσμιο σύμβολο αγώνα και αντίστασης», όπως γράφει ο Λουκάκος. Για να καταδείξει «τις διαδοχικές μεταστροφές και τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του Τσίπρα, και την ευκολία με την οποία μπορούσε να κινείται από τον Τραμπ έως και τον Κάστρο».

Ναι.Του άρεσε ο Τραμπ. Που τον καλοδέχτηκε στον Λευκό Οίκο με την Περιστέρα του.

Στον επίλογο του βιβλίου του, ο συγγραφέας πρόλαβε να γράψει το εξής, για την επικείμενη επιστροφή του Ασώτου Αλέξη:

«Θα ήταν δύσκολο σε ηλικία μόλις 50 ετών να έχει σήμερα αποφασίσει να αποσυρθεί οριστικά από την πολιτική και να ζήσει το υπόλοιπο του βίου του ως συνταξιούχος. Άλλωστε από παιδί, από τα μαθητικά του χρόνια, είχε διακριθεί ως ακτιβιστής της Αριστεράς, με ειδικότητα στις καταλήψεις. Δύσκολα λοιπόν άτομο αυτής της παιδιόθεν εκδηλωμένης ιδιοσυγκρασίας παραιτείται από την ενεργό δράση, νέος ακόμη, στα 50 του. Αλλά δύσκολα, επίσης, μπορεί να επανέλθει σε ηγετικούς ρόλους, αν προηγουμένως δεν λογαριαστεί εντίμως και ειλικρινά με το παρελθόν του. Αν δεν αναγνωρίσει τα λάθη του και τις συνέπειες τους για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν εγκαταλείψει την συγκρουσιακή επιθετικότητα, την πολωτική τακτική και την στρατηγική της έντασης, που αποτέλεσαν τις κυρίαρχες αντιλήψεις του στα χρόνια της κρίσης. Αν δεν συνειδητοποιήσει ότι τελικά και ο ίδιος και το κόμμα του ήταν ένα γέννημα των ανωμαλιών της κρίσης, ότι η κρίση έχει πλέον παρέλθει και άρα η προσέγγιση των νέων συνθηκών της κανονικότητας προϋποθέτει και εντελώς νέα πολιτικά εργαλεία».

Υστερόγραφο – για όποια αξία μπορεί να έχει. Είναι «γραμμένο» από την συγγραφέα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, 70 ετών. Και λέει «Θεωρώ τον Τσίπρα τον μεγαλύτερο ηγέτη της Αριστεράς ever!». Δηλαδή, τον βάζει πιο ψηλά από τον Ηλία Ηλιού, τον Χαρίλαο Φλωράκη (όσο και αν διαφωνούσε κανείς μαζί του), την Αλέκα Παπαρήγα, τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Μπάμπη Δρακόπουλο, τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, …, για να μην αναφερθώ και στις μεγάλες προσωπικότητες από το ΠΑΣΟΚ, μιας και η Ακρίτα μίλησε για «Αριστερά».

Είναι Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ (δεν έχει εκλεγεί βουλευτής). Στην βιογραφία της στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, στο κεφάλαιο Πολιτικές/Κοινωνικές δραστηριότητες, γράφει η ίδια τα εξής:

«Είναι κόρη του Ελληνοκύπριου λογοτέχνη και πολιτικού Λουκή Ακρίτα και της πολιτικού και κοινωνικής λειτουργού Σύλβας Ακρίτα, μικρασιατικής καταγωγής. Ο παππούς της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε βιομήχανος και Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας με καταγωγή από την Μικρά Ασία. Για τους Μικρασιάτες της Νέας Ιωνίας ίδρυσε συνοικισμό που πήρε το όνομα του (Συνοικισμός Γιαβάσογλου).

Είναι φεμινίστρια, ακτιβίστρια σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει ασχοληθεί με θέματα, όπως η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η ανθρωποκτονία του Ζακ Κωστόπουλου, η υπόθεση και η πρωτόδικη καταδίκη Λιγνάδη, τα δικαιώματα των κρατουμένων, των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχει βραβευτεί από τον Σύλλογο Γονέων για τον αγώνα της κατά των ναρκωτικών. Επίσης, συμμετέχει σε φιλοζωικές δράσεις για την διάσωση και την περίθαλψη των αδέσποτων, ενώ μαζί της ζουν πολλά αδέσποτα και κακοποιημένα σκυλιά και γάτες.»