Έχει… θιχτεί ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, γιατί όπως υποστηρίζει, δεν μίλησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, την περασμένη Πέμπτη, μεσούσης της συνάντησής του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον προσωπική απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελ Ολγκίν.

Το περασμένο Σάββατο είχα γράψει τα εξής: «Φαίνεται δε, πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ζήτησε δυο φορές να βγει εκτός αιθούσης για να τηλεφωνήσει. Προφανώς και δεν επικοινώνησε με τη γυναίκα του, αλλά, μάλλον, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν». Θίχτηκε ο κ. Έρχιουρμαν, θίχτηκαν και οι οπαδοί του στις ελεύθερες περιοχές, γιατί κατά αυτούς, κριτική πρέπει να ασκείται στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον εκάστοτε Πρόεδρο και όχι στην τουρκική πλευρά.

Για λόγους διαφάνειας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κατοχικός ηγέτης, θέλει να διευκρινίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο «υφυπουργός παρά τω προέδρω», Μεχμέτ Ντάνα είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες. «Και οι δύο μιλήσαμε με τον δήμαρχο Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, για τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μια Μηλιά, για την οποία γίνεται αναφορά στην κοινή δήλωση». Και οι δυο, ο ίδιος και ο διαπραγματευτής του, μίλησαν με τον λεγόμενο δήμαρχο της κατεχόμενης Λευκωσίας. Όχι ο ένας από τους δύο, αλλά αμφότεροι. Κι όχι με κάποιον άλλο. Και μάλιστα ο Έρχιουρμαν, πέραν από τον Ντάνα, φαίνεται να επικοινώνησε δις με τον ψευδοδήμαρχο, καθώς δυο φορές εξήλθε της αίθουσας για να μιλήσει στο τηλέφωνο (για την μία τουλάχιστον υπήρξε και αναφορά από δημοσιογράφο που κάλυπτε ζωντανά τη συνάντηση). Ποτέ δεν μίλησε, λέει, με τον Φιντάν. Αφού το λέει… οκ!

Δεν έχει, πάντως, διαψεύσει το γεγονός ότι στη συνάντηση της περασμένης Πέμπτης, στα δύσκολα που είχαν εγερθεί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κ. Ολγκίν, παρέπεμπε στον Χακάν Φιντάν. Εκτός κι εάν διαψεύσει κι αυτό!

Και να αναμένουμε, επίσης, να διαψεύσει ότι δεν απαντά σε τηλεφωνικές κλήσεις από Ελληνοκύπριους πολιτικούς. Θυμούμαστε όλοι πόσες ημέρες έκανε για να απαντήσει σε αναπάντητες κλήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του από το βράδυ των παράνομων εκλογών, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Όταν την περασμένη Παρασκευή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης περιέγραφε το γεγονός αυτό, ότι τον καλούσε στο τηλέφωνο και δεν απαντούσε, αποδείχθηκε ότι το ίδιο βίωσαν και δυο πολιτικοί αρχηγοί. Σύμφωνα με τον συνάδελφο Ανδρέα Πιμπίσιη, «κατά το τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο, Στέφανος Στεφάνου και Αννίτα Δημητρίου ανέφεραν πως αμφότεροι είχαν επιδιώξει να επικοινωνήσουν με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, αλλά δεν ανταποκρινόταν». Και καλά με τον ΔΗΣΥ μπορεί να μην υπάρχουν τόσο στενές κομματικές σχέσεις, με το ΑΚΕΛ όμως; Γνωστές οι διαχρονικές σχέσεις του ΑΚΕΛ με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Και οι παλαιότεροι Τουρκοκύπριοι γνωρίζουν και τη μεγάλη βοήθεια και την προσφορά του ΑΚΕΛ προς το ΡΤΚ. Είναι, όμως, γνωστό ότι ο μέχρι πρότινος ηγέτης του ΡΤΚ και νυν κατοχικός ηγέτης, προσπάθησε από την πρώτη στιγμή, που είχε εκλεγεί αρχηγός του κόμματος, να υπάρξουν αποστάσεις από το ΑΚΕΛ. Το γιατί, μπορεί κανείς να το αντιληφθεί. Πρόκειται για πολιτική στάση, που θεωρεί ότι τον βοηθά και στην προσέγγισή του με την κατοχική δύναμη.

Την ίδια ώρα, διαμορφώνεται μια τάση στις ελεύθερες περιοχές, με πρωταγωνιστές τους οπαδούς της όποιας λύσης, οι οποίοι αντιδρούν στην όποια κριτική δέχεται ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Τον… αγιοποίησαν και τον κρατούν στο «εικονοστάσι», παρά το γεγονός ότι τα πρώτα δείγματα γραφής που έδωσε ο κατοχικός ηγέτης, διαψεύδουν τις όποιες προσδοκίες αναπτύχθηκαν.