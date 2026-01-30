Πρόσωπο της Ημέρας. Ο διάσημος τραγουδιστής Μπρους Σπρίγκστιν, 76 ετών. Κι ακόμα το λέει η ψυχή του. Καθώς, μέσα στην τρέλα του Τραμπ και της ICE αστυνομίας του, αποφάσισε, μετά το εμβληματικό του τραγούδι «Streets of Philadelphia» το 1993, για το οποίο πήρε και Όσκαρ, να κάνει κάτι. Η μουσική είναι το μόνο του όπλο.

Έτσι, λοιπόν, τώρα, 32 χρόνια μετά, ο Boss (δηλαδή, Το Αφεντικό), όπως τον λένε όλοι στην Αμερική, έγραψε και «απελευθέρωσε» χθες ένα συναφές, αλλά και πολύ πιο δυνατό, τραγούδι: Το «Streets Of Minneapolis». Που παίζει παντού. Όχι μόνο στην Αμερική, στην Ευρώπη, επίσης, στην Αυστραλία παίζει σε όλα τα ραδιόφωνα. Με αυτό, άνοιξε την εκπομπή του στην ΕΡΤ χθες, ο γράφων.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και το κυκλοφόρησα σήμερα ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που πλήττει την πόλη της Μινεάπολης», είπε ο Σπρίγκστιν. «Είναι αφιερωμένο στον λαό της, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ».

Στις 24 Ιανουαρίου 2026, ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, 37 ετών, νοσηλευτής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για Βετεράνους πολέμων, πυροβολήθηκε πολλαπλά και σκοτώθηκε από πράκτορες της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών (CBP) στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Το περιστατικό αυτό συνέβη εν μέσω των εκτεταμένων διαμαρτυριών κατά της Επιχείρησης «Metro Surge» μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE).

Εκείνη τη μέρα, η Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, μια 37χρονη Αμερικανίδα, πυροβολήθηκε θανάσιμα στη Μινεάπολη της Μινεσότα από τον πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος.

Η Γκουντ, προχωρούσε με το αυτοκίνητό της και κάποια σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Ο Ρος πλησίασε το αμάξι, το επιθεωρούσε γύρω-γύρω και έβλεπε επίμονα τη γυναίκα, που ήταν μέσα, φοβισμένη. Τότε, ήρθαν κι άλλοι πράκτορες που βρίσκονταν κοντά. Ένας από αυτούς τη διέταξε να βγει από το αυτοκίνητο και, ταυτόχρονα, άπλωσε το χέρι του από το ανοικτό παράθυρό της. Η Γκουντ, έντρομη, έκανε λίγο όπισθεν, ώσπου σταμάτησε. Ο Ρος, που στεκόταν μπροστά, στο αριστερό μέρος του οχήματος, έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τρεις φορές, σκοτώνοντας ακαριαία τη γυναίκα. Η δολοφονία πυροδότησε εθνικές διαμαρτυρίες και πολλαπλές έρευνες.

Επί πλέον, έγινε γνωστό χθες ότι η Αμερικανίδα ηθοποιός, Σάρον Στόουν, 67, έδωσε μία πολύ λιτή, αλλά και πολύ δυνατή απάντηση σε μία δημοσιογράφο που της ζήτησε «με δύο λέξεις μόνο», να χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ανεκπαίδευτος απάντησε απνευστί, η Στόουν. Λέγοντας στη δημοσιογράφο «νομίζω ότι αυτό τα λέει και τα εξηγεί όλα για αυτόν τον τύπο».

> Για να λέμε όμως και του στραβού το δίκιο, υπάρχουν κι άλλοι πολιτικοί και κρατικοί λειτουργοί, που μόνο εκ της λέξεως «λειτουργός», είναι αυτονόητο ότι, επίσης, εμπίπτουν στην κατηγορία που έβαλε τον Τραμπ η Στόουν. Απλώς, ο Ντόναλντ είναι ο αδιαφιλονίκητος «πρώτος». Έχει το χρυσό μετάλλιο και κανείς δεν μπορεί να του το πάρει. Προσπαθούν αρκετοί. Αλλά, όπως και αν το κάνουμε, υπολείπονται. Δεν «καταλαβαίνει» τίποτα ο νάρκισσος με το πορτοκαλί μαλλί…