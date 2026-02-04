ΤΟ τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή το πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, επαναφέρει ένα ζήτημα, που ευθέως παραπέμπει στη λογική της αναγνώρισης από τον ΟΗΕ της αποσχιστικής οντότητας.

ΣΤΗΝ ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, που εκδόθηκε μετά από την υιοθέτηση του ψηφίσματος (2815/2026), σημειώνεται ότι αποφασίσθηκε η ανανέωση της θητείας ( της ΟΥΝΦΙΚΥΠ) χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκοκυπριακής πλευράς, την οποία η Τουρκία χαρακτηρίζει ως έναν από τους «δύο ισότιμους κυρίαρχους λαούς» του νησιού. Σε συνάρτηση με αυτό, η κατοχική πλευρά θέτει ζήτημα νομικής βάσης για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Ειρηνευτικής Δύναμης στο έδαφος της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’. Αναφέρει πως το γεγονός ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα αυτό γίνεται επειδή η τουρκική πλευρά επιδεικνύει «καλή θέληση».

Η ΑΞΙΩΣΗ της κατοχικής δύναμης είναι εξωπραγματική. Είναι ακραία και δεν μπορεί να την αποδεχθεί ούτε ο ΟΗΕ. Άλλωστε, κάθε φορά κατά την οποία θέτει το θέμα τούτο, στη Νέα Υόρκη παραπέμπουν την Τουρκία σε γνωμάτευση του νομικού τμήματος. Οι συμφωνίες για την παρουσία και δράση Ειρηνευτικών Αποστολών συνάπτονται μόνο μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού και κρατών. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ δύναμη αμφισβητεί περαιτέρω και τη χρησιμότητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αν και στην ίδια ανακοίνωση ζητά τη σύναψη χωριστής συμφωνίας με τον Διεθνή Οργανισμό. Είναι προφανές πως η Ειρηνευτική Δύναμη είναι χρήσιμη μόνο όταν ικανοποιηθούν οι ακραίες της αξιώσεις.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλοι οι στόχοι της κατοχικής Τουρκίας. Η επιχειρηματολογία που επιστρατεύει και δεν είναι καθόλου καινούργια εξυπηρετεί εν πολλοίς τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας στο νησί. Την αναγνώριση, δηλαδή, της αποσχιστικής οντότητας.

ΑΛΛΩΣΤΕ η Άγκυρα καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη διεθνή κοινότητα «να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα, να επιβεβαιώσουν την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού» και να «ανοίξουν τον δρόμο για ένα μέλλον συνεργασίας, περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας»!

ΟΙ θέσεις που διατυπώνονται από την Άγκυρα είναι επαναλαμβανόμενες και στοχευμένες. Η τουρκική επιλογή της πρόταξης ακραίων θέσεων, της συντήρησης ενός κλίματος έντασης, αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνθηκών εκφοβισμού και επιβολής των επιδιώξεων της.

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, η διεθνής κοινότητα εν γένει, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στην επεκτατική Τουρκία για τη συμπεριφορά της. Αυτό θα αναμέναμε, αλλά προφανώς και δεν δίνονται απαντήσεις από ΟΗΕ, για λόγους που μπορούν να γίνουν αντιληπτοί.