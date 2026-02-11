Ζεις διαρκώς με τα λόγια που πλάθει ο αιώνιος ποιητής μας. Μας το υπενθύμισε προχθές στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σε μία εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Από τους πιο εγγράμματους που είχαμε ως τώρα.

Δεν λέω «μορφωμένος», διότι όλοι ήταν. Και οι 8.

Ο κ. Τασούλας, κρατάει από τα Γιάννενα. Από το 2000 εκλέγεται εκεί, ανελλιπώς. Πολιτικός του πατέρας ήταν ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ηπειρώτης και αυτός.

Στην ομιλία του έκανε εντύπωση που ανέδειξε το γεγονός (ο ίδιος είπε «την αλήθεια») ότι η ελληνική γλώσσα επηρέασε καθοριστικά την ανάπτυξη των λεγόμενων «μεγάλων ευρωπαϊκών γλωσσών», όπως τις γνωρίζουμε σήμερα.

Συγκεκριμένα, είπε: «Στους προ Χριστού αιώνες γλώσσες απλές, με στοιχειώδεις κανόνες και ελάχιστες λέξεις μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες μιλιούνταν σε όλη τη σημερινή Ευρώπη.

Όμως, την ίδια ακριβώς περίοδο η ελληνική γλώσσα, ήδη σμιλεμένη και τελειοποιημένη μέσα από μια χιλιετία και πλέον Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού ταξίδεψε ως τις αποικίες, από την Οδησσό ως τις Συρακούσες και από τη Μασσαλία ως την Κυρήνη».

Ο κ. Τασούλας έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα «είναι αυτή που σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο ενεργοποίησε και αναδιαμόρφωσε τις τοπικές γλώσσες και διαλέκτους. Όχι μόνο λέξεις, όχι μόνο ρίζες, αλλά και θεμελιώδεις κανόνες μεταλαμπαδεύτηκαν στα πρώιμα λατινικά και από εκεί στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά και στα αγγλικά».

Και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι: «Είναι λάθος, λοιπόν, να λέμε ότι η ελληνική μιλιέται από λίγους. Μόνο επιφανειακά και ακουστικά μιλιέται από λίγους. Δομικά και σε βάθος μιλιέται από όλους, παντού σε όλη τη Δύση.»

Ακόμα –και έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό– ο ΠτΔ επέκρινε έντονα τη γνωστή απόφαση του Πανεπιστημίου Γέιλ στην Αμερική. Το οποίο, προ ετών: «Όλα τα παραπάνω δείχνουν πόσο κοντόφθαλμες και εσφαλμένες είναι ορισμένες αποφάσεις, όπως εκείνη του Πανεπιστημίου Γέιλ προ ετών που κατήργησε την υποχρεωτικότητα της εκμάθησης αρχαίων ελληνικών ως προϋπόθεση για τις Κλασικές Σπουδές».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τασούλας είπε ότι αν πρέπει κάτι να κρατήσουμε από την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας είναι το εξής:

«Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος γιατρός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος μηχανικός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος μουσικός, μάθετε καλύτερα ελληνικά.

Κι αν θέλετε να υπάρχει η Ελλάδα στο διηνεκές, τότε ναι, μάθετε καλύτερα ελληνικά.»

Σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνονται 1.449 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Όπου, κατέκτησε και προσάρτησε περιοχές της με κίβδηλα δημοψηφίσματα, δίχως και την παρουσία ξένων παρατηρητών που πάντα επιβλέπουν την εκλογική διαδικασία σε χώρες που δεν τηρούν πάντα τους κανόνες.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Guardian», υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ρωσική οικονομία τελικά καταρρέει, καθώς το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει την πιο επισφαλή οικονομική του θέση από τότε που τα ρωσικά τανκς του εισέβαλαν για πρώτη φορά στην Ουκρανία. Η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβαρυνθεί από την πτώση της τιμής του πετρελαίου – μιας βασικής πηγής εσόδων της κυβέρνησης.

Επιπλέον, οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν μεγάλες αυξήσεις φόρων, ενώ η χρηματοδότηση για την πρόνοια, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη περιορίζονται σημαντικά εξαιτίας των αμυντικών δαπανών.

Το εμπόριο της Ρωσίας με βασικούς συμμάχους έχει γίνει πιο υποτονικό, οι εταιρικές πτωχεύσεις αυξάνονται και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι σοβαρές.

Οι ειδικοί λένε ότι όλα αυτά φέρνουν έντονη δυσφορία στο Κρεμλίνο, που για πρώτη φορά διαισθάνεται μεγάλη ανησυχία στον κόσμο.