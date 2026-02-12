Ο ΠΟΛΕΜΟΣ κατά του οργανωμένου εγκλήματος είναι μονόδρομος. Έχει ήδη αργήσει, καθώς θα έπρεπε να είχε προ πολλού ξεκινήσει. Το γεγονός, πάντως, ότι καθυστέρησε τούτο έχει ως αποτέλεσμα να εδραιωθεί, να γιγαντώσει, το οργανωμένο έγκλημα στον τόπο μας.

ΤΙ πρέπει να γίνει; Κατά μέτωπο επίθεση εναντίον του υπόκοσμου, η δράση του οποίου αποδεικνύεται επικίνδυνη. Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, έχει εξαγγείλει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, καθορίζοντας ένα πλαίσιο δράσης.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι όποιες δράσεις συνδέονται τόσο με την επιχειρησιακή ικανότητα των διωκτικών αρχών όσο και την τεκμηρίωση των κατηγοριών κατά των όσων παρανόμως δραστηριοποιούνται. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί θεσμική και ολοκληρωμένη δράση, προσθέτοντας και τα εξής: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναφέρω ότι η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει κρίσιμες νομοθεσίες, ενώ αναμένονται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις για να καλυφθούν θεσμικά κενά. Η νομοθεσία για τη δίωξη με μέτρα για ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται είναι σημαντικό όπλο ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα».

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και είναι ένα σημαντικό όπλο η ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Κι αυτό γιατί τούτο θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης. Κι ως εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόντωση των διαφόρων φατριών, που επιβιώνουν με βρόμικο χρήμα. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει και θα πρέπει- επιτέλους- να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Είναι, επαναλαμβάνουμε, σημαντικό εργαλείο στο οπλοστάσιο του κράτους στην μεγάλη αυτή μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, έχει σημασία οι δράσεις που θα υιοθετούν, κυρίως σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και την σύλληψη παρανόμων να γίνεται μεθοδευμένα, μεθοδικά και με απόλυτη εχεμύθεια. Το σημειώνουμε αυτό καθώς στο παρελθόν είχε αναφερθεί πως αστυνομικές επιχειρήσεις απέτυχαν επειδή υπήρξε εκ των έσω ενημέρωση προς τους παράνομους. Δεν υιοθετούμε πως έτσι έγινε, αλλά αυτό έχει αναφερθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί και όλα να γίνονται κάτω από απόλυτη μυστικότητα.

«Η ΧΩΡΑ έχει ανάγκη να απαλλαγεί από το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά και τα κυκλώματα εκβιασμών», ανέφερε ο κ. Φυτιρής κι αυτό είναι μια υπόθεση συλλογική καθώς αφορά όλους μας. Αυτό και θα πρέπει να είναι το σύνθημα της νέας αυτής προσπάθειας. Ο πόλεμος κατά του οργανωμένου εγκλήματος αφορά όλους, κι αυτό σημαίνει πως άπαντες πρέπει να βοηθήσουμε.