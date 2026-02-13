ΗΤΑΝ πρόδηλη η προσπάθεια και από τις δυο πλευρές να διατηρηθούν οι ήπιοι τόνοι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από τη συνάντηση στην Άγκυρα, του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κι αυτό καταγράφεται ως το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πολυσυζητημένης επίσκεψης Μητσοτάκη στην τουρκική πρωτεύουσα.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και στη συνάντηση δεν συμφώνησαν στα μεγάλα ζητήματα. Ούτε και αναμενόταν να επιτευχθεί τούτο. Τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόβαλαν τις θέσεις τους, δεν απέφυγαν να διατυπώσουν και τις διαφορές των δύο χωρών, αλλά τούτο έγινε με διπλωματικό τρόπο. Φάνηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και επιδιώξεις. Έδωσαν, ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση στη θετική ατζέντα και στις διμερείς συμφωνίες. Συμφωνίες, που όπως ανακοινώθηκε, υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αγκυρα.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ Πρωθυπουργός αξιοποιώντας την ευκαιρία, δημόσια, αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς στο casus belli. Ανέφερε ότι ήρθε η ώρα να αρθεί «κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις», προσθέτοντας τα εξής: «Αν όχι τώρα, πότε;». Είναι σημαντικό που ειπώθηκε και δημόσια.

ΠΡΕΠΕΙ να σημειώσουμε και την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κυπριακό. Ένα θέμα που προφανώς συζητήθηκε στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τούρκο Πρόεδρο. Επανέλαβε ενώπιον του Ερντογάν την ελληνική θέση για το πλαίσιο του ΟΗΕ. Την ώρα, που ως γνωστό ,η κατοχική πλευρά υποστηρίζει λύση δυο κρατών στο Κυπριακό.

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ Πρόεδρος μπορεί να απέφυγε να επαναλάβει τις θέσεις της κατοχικής πλευράς επί του Κυπριακού. Περιορίσθηκε να αναφέρει ότι για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι θέσεις της Τουρκίας τέθηκαν «ανοιχτά και ειλικρινά», υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα, «αν και περίπλοκα, δεν είναι άλυτα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, εφόσον υπάρχει καλή θέληση, εποικοδομητικός διάλογος και βούληση επίλυσης».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ η συνάντηση πήγε πολύ καλά. Υπό την έννοια πως επιστρατεύθηκε ο διπλωματικός τρόπος διατύπωσης των διαφορών. Δόθηκε βάρος στη θετική ατζέντα και προτάχθηκε «η καλή διάθεση». Μπορεί με αυτή την τακτική να κρύβουν, στο τέλος, τις διαφορές κάτω από το χαλί. Διαφορές που υπάρχουν ως επιλογή της κατοχικής Τουρκίας.

ΤΟ καλό κλίμα είναι σύμμαχος. Φτάνει να μην είναι για περιορισμένο χρόνο. Να διαρκεί, δηλαδή, όσο η συνάντηση, η επίσκεψη.

ΑΥΤΟ, πρωτίστως, που έχει σημασία είναι η επόμενη ημέρα, όταν θα φανεί ποια θα είναι η τουρκική συμπεριφορά. Εάν αλλάξει η τουρκική συμπεριφορά τούτο θα είναι… θαύμα.