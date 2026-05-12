ΕΙΝΑΙ πρόδηλο ότι οι συζητήσεις θεμάτων χαμηλής πολιτικής, ζητημάτων που εντάσσονται στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, συντηρούν μια διαδικασία, που έχει χαρακτήρα προετοιμασίας του εδάφους για την πραγματοποίηση νέας άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

ΤΟ γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συζήτησαν μια σειρά ζητήματα, στη διάρκεια της συνάντησης τους, την περασμένη Παρασκευή, θεωρήθηκε ως θετικό βήμα. Δυστυχώς, αυτές οι συζητήσεις δεν αφορούν την ουσία, καθώς δεν το θέλει τούτο η κατοχική πλευρά.

ΤΗΝ ίδια ώρα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ακόμη και για τα θέματα, που συμφωνήθηκαν, αλλά αυτό δεν είναι τωρινό. Σχεδόν πάντα στα συμφωνηθέντα οι ερμηνείες ήταν διαφορετικές. Αυτό, βέβαια, δεν βοηθά τη συνέχεια. Δεν βοηθά τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν και θα στοχεύουν την ουσία του Κυπριακού. Τον πυρήνα του Κυπριακού.

ΠΑΡΟΛΑ αυτά, δεν μπορεί παρά να αξιολογούνται θετικά οι όποιες συζητήσεις. Συζητούμε για να σπάσει το αδιέξοδο. Τουλάχιστον αυτή είναι η επιδίωξη της Λευκωσίας. Οι προθέσεις του κ. Έρχιουρμαν εξαρτώνται από τις αποφάσεις της Άγκυρας. Αυτό ίσχυε και με τους προκάτοχους του. Είναι η κατοχική δύναμη που αποφασίζει τι θα γίνει στο Κυπριακό.

ΑΥΤΟ που θα πρέπει να επισημανθεί σε σχέση με τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής, είναι αυτό που ανέφερε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με ενέργειες της Άγκυρας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στα όσα πράττει στη νεκρή ζώνη η κατοχική δύναμη, συνέδεσε τις ενέργειες αυτές και με τις προσπάθειες στο Κυπριακό και τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είπε τα εξής: «Φυσικά και ενοχλεί κάποιους άλλους και βλέπουμε ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτή την θετική προοπτική που διαφαίνεται από την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα».

ΟΙ συστηματικές παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη, οι προσπάθειες κατάληψης εδαφών, συνιστούν κινήσεις επιβολής τετελεσμένων. Είναι, όμως, κινήσεις, που μέσω αυτών επιχειρείται να δημιουργηθεί κλίμα έντασης. Αλλά και να προκαλέσει αντιπαραθέσεις. Προφανώς και στοχεύουν αυτές οι ενέργειες να τουμπάρουν τις όποιες προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Αυτό το ρόλο ανέλαβε ο κατοχικός στρατός με εντολές της Άγκυρας.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για τουρκικές ενέργειες, με τις οποίες η Άγκυρα θέλει να σύρει την ελληνική πλευρά σ’ ένα παιχνίδι έντασης. Προφανώς και πρέπει να αντιδρούμε και να κινούμαστε αποτρεπτικά και να μην αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών.