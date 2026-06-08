ΑΥΤΕΣ τις ημέρες συμπληρώθηκαν επτά χρόνια από την έναρξη του Γενικού συστήματος Υγείας, του ΓεΣΥ. Πρόκειται για μια κοινωνική κατάκτηση, ένα κοινωνικό κεκτημένο, το οποίο αναγνωρίζεται από όλους, ως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα. Πρόκειται για ένα κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο για να αντέξει, πρέπει να προστατεύεται από τους διαχειριστές και τους πολίτες.

ΤΟ μεγάλο αυτό εγχείρημα, αν και έχει συμπληρώσει επτά χρόνια ζωής, ωστόσο βρίσκεται στα πρώτα του στάδια και η εδραίωση του περνά μέσα από διάφορες φάσεις. Αντιμετώπισε αρχικά την αντίδραση των διαφόρων συμφερόντων. Τα πρώτα βήματα, όπως είναι γνωστό, συνέπεσαν με την πανδημία του κορωνοϊού. Αυτό δυσκόλεψε την εκκίνησή του καθώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες καταστάσεις.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει δυσκολίες, που συνδέονται και με τη λειτουργία του συστήματος. Κι αυτό προφανώς έχει να κάνει με όλους τους εμπλεκόμενους.

ΓΙ’ αυτό και θεωρούμε πως όλοι πρέπει να λειτουργούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και η φιλοσοφία του. Η σημερινή κατάσταση πραγμάτων είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Σημαντική είναι η βελτίωση, που σημειώθηκε. Το σημαντικότερο είναι ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση ελεύθερα και χωρίς σημαντικό κόστος ( συνήθως χωρίς κόστος), στη δημόσια υγεία. Εκεί και όπου σημειώνονται καθυστερήσεις, πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους διαχειριστές. Και καθυστερήσεις υπάρχουν.

ΤΗΝ ίδια ώρα θεωρούμε πως και οι δικαιούχοι θα πρέπει να προστατεύσουν το Σύστημα. Πρώτα να προστατεύουν το Σύστημα αποφεύγοντας τις καταχρήσεις. Να μην το χρησιμοποιούν με υπερβολές και χωρίς σοβαρό λόγο.

ΥΠΑΡΧΕΙ, όμως, ακόμη μια παράμετρος. Οι δικαιούχοι εκεί και όπου πρέπει οφείλουν να καταγγέλλουν τα κακώς έχοντα. Δεν έχει καμία σημασία να μουρμουρούν για τα οποιαδήποτε προβλήματα, ζητήματα, καταχρήσεις και να μην τα καταγγέλλουν. Η μη καταγγελία διαιωνίζει τις στρεβλώσεις και δεν επιτρέπουν τη βελτίωση.

ΟΙ ίδιοι οι δικαιούχοι με την ανεκτικότητα, που κάποιες φορές επιδεικνύουν, λειτουργούν ως τροχοπέδη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν.

ΤΟ ΓεΣΥ, το έχουμε πολλές φορές σημειώσει, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ίδρυση της και εντεύθεν. Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες κοινωνικές κατακτήσεις, που πρέπει να προστατεύουμε.

ΜΕ την ευκαιρία οφείλουμε να αναφερθούμε στις άοκνες προσπάθειες των γιατρών, των νοσηλευτών, των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, του διοικητικού κι άλλου προσωπικού των νοσοκομείων. Δίνουν καθημερινές μάχες.