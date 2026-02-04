Το αδιέξοδο είναι μόνιμο στην πορεία διευθέτησης του Κυπριακού. Η τελευταία συνάντηση του ΠτΔ με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη έδειξε, ότι το αδιέξοδο είναι ορατό και παραμένει. Θα παραμείνει σίγουρα μέχρι να τελειώσει και η προεδρία της Κ.Δ. στο Συμβούλιο της Ε.Ε. για λόγους τακτικής της τουρκικής πλευράς. Αλλά και για λόγους ουσίας το αδιέξοδο θα παραμείνει μέχρις ότου η Τουρκία καταφέρει να καταργήσει την Κ.Δ. και να νομιμοποιήσει τα αποτελέσματα της κατοχής ή μέχρι να αλλάξουν οι διεθνείς συνθήκες και το γεωπολιτικό περιβάλλον πιέσει τη Τουρκία να αλλάξει τακτική και να έχει κέρδος από μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Ο ΠτΔ στην προσπάθειά του να σπάσει το αδιέξοδο έφερε στο προσκήνιο της συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα. Με τον τρόπο αυτό έδειξε ότι πράγματι θέλει να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από κει που διακόπηκαν στο Γκραν Μοντανά. Πράγματι οι συγκλίσεις ίσως να είναι το πρώτο βήμα, ή καλύτερα η βάση πάνω στην οποία να στηριχτεί μια νέα διαπραγμάτευση. Είναι όμως φανερό, ότι οι συγκλίσεις δεν είναι ένα ξεκάθαρο έγγραφο, που απαριθμεί τα σημεία στα οποία έχουν καταλήξει σε συμφωνία οι δυο πλευρές. Ο κατάλογος αυτός των σημείων πρέπει να διατυπωθεί από τον ΟΗΕ. Ορθώς μάλιστα ο ΠτΔ ανέφερε ότι για κάθε σημείο συγκλίσεως μπορεί να μην υπάρχει μια μόνο εκδοχή αποδεκτή και από τις δυο πλευρές. Σε πολλά σημεία φαίνεται ότι καταγράφονται άλλες μια ως δυο εκδοχές, επιπρόσθετα από την καταγραφή του ΟΗΕ. Με μπλε χρώμα καταγράφονται οι διαφορές που διατυπώνει η ελληνική πλευρά και με κόκκινο εκείνες της τούρκικης πλευράς.

Είναι φανερό πως ο κατάλογος των συγκλίσεων χρειάζεται ακόμα μια διαπραγμάτευση, ώστε η διατύπωση να καταστεί αποδεκτή και από τις δυο πλευρές, χωρίς κόκκινες και μπλε επιφυλάξεις ή διαφορές. Αυτή είναι η μια επικαιροποίηση, που είναι απαραίτητη ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία που έχουν διακοπεί οι συνομιλίες.

Είναι όμως απαραίτητη και μια άλλη επικαιροποίηση. Οι συγκλίσεις πρέπει να είναι σύμφωνες και συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, εφόσον η Κ.Δ. έστω και ως ΔΔΟ θα συνεχίσει να είναι ισότιμο μέλος της Ε.Ε.

Η πλευρά μας πρέπει να επιμένει, ότι κάθε τι που συμφωνήθηκε ή θα συμφωνηθεί και θα αποτελεί μέρος της λύσης, να είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να μην περιέχουν δηλαδή πρόνοιες αντίθετες που να παραβιάζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος της Ε.Ε. Αλλά ρόλος ηγετικός και σύμφωνος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και κυρίως με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Η ποντιοπιλατική δήλωση, που λέχθηκε κάποτε από στελέχη της Ε.Ε., που δήλωσαν, ότι μπορούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο για να κάμουν το ευρωπαϊκό δίκαιο να είναι συμβατό με τους όρους της συμφωνίας ή το αντίθετο είναι απαράδεκτη. Η Ε.Ε. πρέπει να είναι αυστηρή με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όχι για να υποστηρίξει τις θέσεις της Κ.Δ. που είναι μέλος της, αλλά για να υποστηρίξει τις δικές της αρχές και αξίες. Αλίμονο αν η Ε.Ε. υποχωρήσει και καταστήσει πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο της θέσεις της Τουρκίας που νομιμοποιούν την κατοχή και τη διχοτόμηση και εξυπηρετούν τα δικά της επεκτατικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Η Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίσει το μέλλον μιας βιώσιμης λύσης, αλλά και τη δική της αξιοπιστία, ότι παραμένει πιστή στις αρχές και αξίες της, τις οποίες απαιτεί από όλα τα μέλη της.

Αυτές οι συγκλίσεις θα είναι μια πολύ καλή βάση για να επιτευχθεί μια βιώσιμη συμφωνία. Και θα είναι πολύ χρήσιμος ο ρόλος της Ε.Ε., ώστε η ΔΔΔ της Κ.Δ. να είναι ένα κανονικό κράτος, όπως διακήρυξε και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ.