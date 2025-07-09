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Η Χριστιάνα Αριστοτέλους βρέθηκε καλεσμένη στο podcast του like.com.cy, «Winter@LIKE» με τον Χαράλαμπο Χειμώνα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια της τηλεόρασης του Alpha Κύπρου, μεταξύ άλλων έκανε τον απολογισμό της για την σεζόν που πέρασε, μίλησε για τις επαγγελματικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ παράλληλα ρωτήθηκε αν θα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά το «Sunday Night».

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