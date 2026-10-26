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Τι συμβαίνει όταν ένας επιχειρηματίας που ξέρει πολύ καλά να υπολογίζει το ρίσκο κάθεται απέναντι στον Λάκη Γαβαλά; Πόσο προετοιμασμένος μπορεί να είναι για μια κουβέντα που περνά μέσα από τις επενδύσεις στα εσώρουχα και από την αυτοπεποίθηση στο φλερτ, στον γάμο και στις διαπραγματεύσεις με δύο μικρά κορίτσια;

Ο Σάκης Τανιμανίδης είναι ο νέος καλεσμένος του «Last Call», του vidcast του «Φιλελευθέρου» με παρουσιαστή τον Λάκη Γαβαλά. Παρουσιαστής, παραγωγός, sex symbol -για πολλούς- και επιτυχημένος επιχειρηματίας πια, ο άνθρωπος που μας ταξίδεψε με το «World Party», συνδέθηκε με τη μεγάλη επιτυχία του «Survivor» και έφερε το «Dragons’ Den» στην Ελλάδα, το οποίο ήδη ξεκίνησε να προβάλλεται στον Σκάι (στην Ελλάδα) και στο Sigma (στην Κύπρο) συναντά έναν οικοδεσπότη που έχει τον τρόπο του να δίνει στις συνηθισμένες ερωτήσεις τις πιο απρόσμενες προεκτάσεις.

Με χιούμορ και προσωπικές αναφορές, η συζήτηση ξεκινά από τη δημόσια εικόνα του Σάκη: Την εμφάνιση, τη γυμναστική, τη γοητεία, τη σχέση με τον καθρέφτη, αλλά και την απόφασή του να φωτογραφηθεί με εσώρουχα, στην οποία καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Χριστίνα Μπόμπα. Ο Λάκης, φυσικά, έχει άποψη – και για το ντύσιμο και για όσα συμβαίνουν όταν τα ρούχα… λιγοστεύουν. Η κουβέντα περνά στις επαγγελματικές απορρίψεις, στη φιλοδοξία, στα χρήματα, στο τίμημα ενός λανθασμένου «ναι», ακόμη και στην πολιτική. Πίσω από τις επιχειρήσεις και τα τηλεοπτικά προγράμματα, όμως, υπάρχουν ταυτόχρονα οι παιδικές μνήμες, οι γονείς, η ποντιακή καταγωγή και οι φιλίες που δοκιμάστηκαν.

Και, βέβαια, η Χριστίνα Μπόμπα. Αλήθεια, αν «το σεξ είναι η βενζίνη του γάμου, τότε ποιος θυμάται να πάει στο βενζινάδικο πριν ανάψει το λαμπάκι;». Ο έρωτας μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα, ο ρομαντισμός μετά τον γάμο, η πατρότητα και η οικογενειακή ζωή υπό το βλέμμα των social media δίνουν αφορμές για μια συζήτηση που αλλάζει διαρκώς διάθεση: Από τον αυτοσαρκασμό σε όσα έχουν πραγματική αξία.

Γιατί απέναντι στον Λάκη Γαβαλά ακόμη και ένας έμπειρος διαπραγματευτής χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο: Ετοιμότητα για την επόμενη ερώτηση!