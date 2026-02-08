Χωρίς περιθώρια για νέες απώλειες, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΓΣΠ σε ένα ντέρμπι με έντονο βαθμολογικό και ψυχολογικό βάρος.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία γνωρίζει πως μόνο η νίκη μπορεί να τη διατηρήσει ζωντανή στη μάχη για ευρωπαϊκό εισιτήριο, απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επτά βαθμούς πιο ψηλά. Πέρα από το αποτέλεσμα, οι γαλαζοκίτρινοι καλούνται να παρουσιάσουν εικόνα έντασης και συνέπειας, στοιχείο που έχει λείψει σε κρίσιμα σημεία της σεζόν.

