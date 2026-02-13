Το Goal.com.cy εξασφάλισε το έγγραφο της συμφωνίας (LOI) ανάμεσα στην APOEL FOOTBALL (PUBLIC) LTD, το Σωματείο ΑΠΟΕΛ και τη βραζιλιάνικη SPORTS LEGACY NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA, μέσα από το οποίο αποτυπώνεται βήμα-βήμα το πλαίσιο της προτεινόμενης επένδυσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, προβλέπεται ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους €3,3 εκατ. για άμεση ρευστότητα και στη συνέχεια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €8 εκατ., μέσω της οποίας η SPORTS LEGACY εκφράζει πρόθεση να αποκτήσει το 80% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εγκρίσεις.

