Τα λιοντάρια του Τόμας Τούχελ «δάγκωσαν» στην πρεμιέρα! Σε ένα τρομακτικά ποιοτικό ματς, η Αγγλία με ιστορικό Χάρι Κέιν που πέτυχε δυο γκολ και έπιασε τον Γκάρι Λίνεκερ στα Μουντιάλ με 10 γκολ και με τους Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ να διώχνουν το άγχος από τις δυο ισοφαρίσεις της Κροατίας, επικράτησε 4-2 στην πρεμιέρα του 12ου ομίλου και έδειξε ότι θέλει να το φέρει… σπίτι!

Μυθικός Κέιν, έκανε τα πάντα στο γήπεδο, τρομερός Λιβάκοβιτς για την Κροατία, την οποία γλίτωσε από διασυρμό, χορταστική η ομάδα του Τόμας Τούχελ η οποία κατέγραψε 24, συνολικά, τελικές προσπάθειες!

Σημαντική η έκταση του σκορ για την Αγγλία η οποία μάλιστα πέτυχε την τρίτη διαδοχική της νίκη σε πρεμιέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι το οποίο καταφέρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της!

https://youtu.be/62MMI4cQPzQ

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Η Κολομβία χάλασε το ιστορικό ντεμπούτο του Ουζμπεκιστάν

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Κολομβία στο Μουντιάλ! Τα γκολ των Λουίς Ντίας στο 65ο και Καμπάς 90+9 λύγισαν την αντίσταση του Ουζμπεκιστάν (3-1) και έδωσε το «ροζ φύλλο» στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Οι Ουζμπέκοι πέτυχαν το πρώτο τους γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο ομάδα του Λορένσο πέρασε στην κορυφή του 11ου ομίλου, αφού Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Ουραγός χωρίς βαθμό η χώρα της Κεντρικής Ασίας.

Η Γκάνα με buzzer-beater, γκρέμισε το τείχος του Παναμά

Ο Γιρένκι έγινε ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής στο Τορόντο! Με ένα ψύχραιμο τελείωμα στο 90’+5′, χάρισε στην Γκάνα μια νίκη που έμοιαζε να ξεφεύγει, επικρατώντας 1-0 του Παναμά στην πρεμιέρα του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του 73χρονου Κάρλος Κεϊρόζ δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο ανέβασε στροφές, πίεσε και τελικά δικαιώθηκε με ένα γκολ που ήρθε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση.

Η Γκάνα ξεκίνησε την πορεία της στο Μουντιάλ με τον πιο δραματικό τρόπο. Σε ένα ματς που έμοιαζε να οδηγείται μοιραία στην ισοπαλία, οι Αφρικανοί έμειναν πιστοί στο πλάνο τους, πίεσαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και δικαιώθηκαν με μια φάση που ξεσήκωσε το Τορόντο. Ο Παναμάς είχε χτίσει ένα ατσάλινο αμυντικό τείχος, όμως στο φινάλε λύγισε από την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα των «Μαύρων Αστεριών».

To ματς

Ο Παναμάς μπήκε με θάρρος και στο 2′ άγγιξε το γκολ: Ο Γουότερμαν εκτέλεσε στην κίνηση μετά από σέντρα του Μουρίγιο, όμως ο Ζίγκι έπεσε σωτήρια και κράτησε το μηδέν. Το παιχνίδι είχε ένταση αλλά λίγες καθαρές φάσεις, με το πρώτο cooling break να συνοδεύεται από… αποδοκιμασίες, αφού η βροχή έκανε την παύση να μοιάζει αχρείαστη.

Στο 60′ ο Μαρτίνες δοκίμασε το πόδι του από πλάγια, με την μπάλα να βρίσκει κόντρα και να φεύγει κόρνερ -η εξέδρα μάλιστα νόμιζε πως είχε μπει γκολ. Η Γκάνα άρχισε να ανεβάζει ρυθμό. Στο 65′ ο Σεμένιο έβγαλε χαμηλή σέντρα, ο Αγιού έκανε προβολή στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ράμος πρόλαβε και έσωσε τον Παναμά από βέβαιο 1-0. Δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο Ράμος απείλησε με σουτ, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Το δεύτερο cooling break έγινε επίσης δεκτό με γκρίνια από την εξέδρα, που ήθελε να συνεχιστεί ο ρυθμός. Στο 73′ ο Αντζετέι πήρε κεφαλιά μετά από στημένο, αλλά δεν μπόρεσε να κατευθύνει την μπάλα προς την εστία.

Και ενώ όλα έδειχναν 0-0, η Γκάνα μίλησε στο τέλος.

Στο 90’+5′, ο Σεμένιο έβγαλε υπέροχη κάθετη στον Ασάντε, εκείνος μπήκε στην περιοχή και γύρισε ιδανικά από αριστερά. Ο Γιρένκι πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με κοντινό τελείωμα έγραψε το 1-0, βάζοντας φωτιά στον πάγκο των Αφρικανών. Ένα γκολ που άξιζε στη Γκάνα για την επιμονή της και που «πάγωσε» τον Παναμά, ο οποίος είχε κάνει σχεδόν τέλειο αμυντικό παιχνίδι μέχρι εκείνη τη στιγμή.