Ένα μεγάλο «δώρο» έκανε η FIFA στην αμερικανική ομάδα ποδοσφαίρου που θα αγωνιστεί την Τρίτη κατά του Βελγίου για την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ.

Η διεθνής ποδοσφαιρική ομοσπονδία ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλογκάν που είχε από τον αγώνα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και άρα θα τον απέκλειε από τον αγώνα με το Βέλγιο. Πήρε μάλιστα αναστολή ενός έτους, όπως αποφάσισε η FIFA.

Αυτός που έσπευσε να ευχαριστήσει την ομοσπονδία δεν ήταν άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ που σε ανάρτησή του στο Truth Social γράφει: «Ευχαριστώ τη FIFA γιατί έκανε το σωστό και ανέστρεψε μια μεγάλη αδικία!».

Αν και δεν φαίνεται να γνωρίζει πολλά από ποδόσφαιρο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στενή φιλία με τον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, που έσπευσε μάλιστα να φέρει το ολόχρυσο έπαθλο του Μουντιάλ στο Οβάλ Γραφείο, για να το δει και να το θαυμάσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Εκτός απροόπτου, βέβαια, μαζί θα δώσουν το έπαθλο στη νικήτρια ομάδα.

protothema.gr