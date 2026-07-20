Η Ισπανία είναι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, και η πριγκίπισσα Λεονόρ με την αδερφή της, Ινφάντα Σοφία, αναδημιουργούν μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες στην ισπανική Ιστορία, 16 χρόνια μετά.

Οι δύο πριγκίπισσες συνόδευσαν χθες τους γονείς τους, βασιλιά Φελίπε και βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, στην Αμερική, και συγκεκριμένα στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, όπου παρακολούθησαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Επρόκειτο για μια ιστορική στιγμή, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο βασιλιάς της Ισπανίας και η οικογένειά του ταξίδεψαν όλοι μαζί σε άλλη χώρα για να παρακολουθήσουν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τη νίκη, λοιπόν, της Ισπανίας και την τελετή απονομής του τροπαίου, η Λεονόρ και η Σοφία πόζαραν δίπλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τη στιγμή που ο Λαμίν Γιαμάλ δίνει το κύπελλο στον βασιλιά Φελίπε.

Όταν οι ντροπαλές Λεονόρ και Σοφία κράτησαν το κύπελλο το 2010

Δεκαέξι χρόνια πριν ο φωτογραφικός φακός είχε αποτυπώσει μια αντίστοιχη στιγμή. Μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Νότιας Αφρικής το 2010, η πριγκίπισσα Λεονόρ, τότε 5 ετών, και η αδερφή της, η Ινφάντα Σοφία, 3 ετών, φωτογραφήθηκαν να κρατούν με περιέργεια και ενθουσιασμό το Παγκόσμιο Κύπελλο που είχε κατακτήσει η Εθνική Ισπανίας.

Συγκεκριμένα, το 2010 η Ισπανία κατέκτησε για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο χάρη στο ιστορικό γκολ του Αντρές Ινιέστα στον τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Εκείνη η γενιά, με παίκτες όπως ο Ίκερ Κασίγιας, ο Τσάβι Ερνάντες, ο Τσάμπι Αλόνσο, ο Σέρχιο Ράμος, ο Ζεράρ Πικέ και ο Νταβίντ Βίγια, σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Λίγες ημέρες μετά από εκείνον τον θρίαμβο, το Παγκόσμιο Κύπελλο έφτασε στο Παλάτι της Θαρθουέλα, όπου η Λεονόρ και η Σοφία είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πιο πολυπόθητο τρόπαιο του ποδοσφαίρου.

Leonor e Sofía, as filhas dos atuais reis da Espanha, Filipe VI e Letizia, com a taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha em 2010 e as princesas agora com a taça da Copa de 2026, dezesseis anos depois. #ESPXARG pic.twitter.com/LK7ehxDDbL July 20, 2026

Η σύγκριση των δύο φωτογραφιών είναι αναπόφευκτη και δείχνει πόσο έχουν μεγαλώσει οι δύο πριγκίπισσες. Οι δύο αδελφές δεν είναι, πλέον, τα μικρά κορίτσια που κοιτούσαν το τρόπαιο με θαυμασμό, αλλά δύο νεαρές γυναίκες που έχουν σταθεί στο πλευρό της Εθνικής Ισπανίας σε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του ισπανικού αθλητισμού τα τελευταία χρόνια.

iefimerida.gr