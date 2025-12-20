Μετά από αρκετές ημέρες με κυρίως ηλιοφάνεια, οι βροχές και οι καταιγίδες επιστρέφουν καιρικό «μενού». Δεν αποκλείεται από σήμερα το απόγευμα να παρατηρηθούν κάποιες βροχές, ενώ τις επόμενες ημέρες τα φαινόμενα αναμένεται να γίνουν πιο έντονα.

Η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Σήμερα, ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, αναμένονται σταδιακά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.