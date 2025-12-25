Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ανήμερα Χριστούγεννα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ κυρίως το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και το απόγευμα στα δυτικά βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.