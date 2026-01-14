Στο ψυγείο βρίσκεται η Κύπρος με τη θερμοκρασία απόψε να αγγίζει τους -3 βαθμούς στα ορεινά και τους 2 βαθμούς στο εσωτερικό. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ορεινά και στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός, χωρίς να αποκλείεται και σε υπήνεμες περιοχές του εσωτερικού.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 4 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 7 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός, χωρίς να αποκλείεται και σε υπήνεμες περιοχές του εσωτερικού.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αρχικά τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 30 εκατοστά.

Στο 47% της κανονικής η βροχόπτωση Ιανουαρίου μέχρι σήμερα

Στο 47% της κανονικής για τον μήνα ανήλθε η μέση ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 8.00 το πρωί της 14ης του ιδίου μήνα στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης μεταξύ 1ης και 14ης Ιανουαρίου ανήλθε στα 47,8 χιλιοστά, σε σύγκριση με 102,4 χιλιοστά, που είναι η κανονική βροχόπτωση για τον μήνα.

Η συνολική βροχόπτωση από την 1η Οκτωβρίου, που είναι η έναρξη του υδρολογικού έτους, μέχρι την 14η Ιανουαρίου ήταν 207 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 70% της κανονικής βροχόπτωσης για την περίοδο αυτή (294 χιλιοστά).

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα σημειώθηκε στον σταθμό Πάνω Παναγιάς με 121,6 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 79% της κανονικής για τον μήνα αυτό για τον συγκεκριμένο σταθμό, στα Πλατάνια με 124,1 χιλιοστά – 66% της κανονικής, στην περιοχή Σταυρού της Ψώκας με 108,1 χιλιοστά – 65% της κανονικής, στην περιοχή Προδρόμου με 96,6 χιλιοστά με ποσοστό 49% για τον συγκεκριμένο σταθμό, και στους σταθμούς Πόλης Χρυσοχούς, και Αθαλάσσας στη Λευκωσία με 46,7 χιλιοστά (48%) και 23 χιλιοστά (48%) αντίστοιχα.